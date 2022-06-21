Canik’te kursiyerler hazırladığı el emeği ürünleri sergiliyor

Canik Belediyesi tarafından kadın ve çocukların eğitimine yönelik faaliyetlerde bulunan Hanım Konakları kursiyerleri, ürettikleri el emeği ürünlerini görücüye çıkardı.

Hatice Hanım Konağı ve Rahime Birinci Konağı’nda düzenlenen sergilerin açılışına Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, eşi Selma Sandıkçı, AK Parti Samsun İl Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser ve Canik İlçe Halk Eğitimi Müdürü Zekeriya Özkan gerçekleştirdi.

Eğitimlerini tamamlayan kursiyerlerin kısa sürede iş sahibi olduklarını ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, “Hanım Konaklarımızda Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle verilen nitelikli eğitimler neticesinde ilçemizdeki kadınlar eğitim aldıkları alanda iş sahibi olabilecekler. Düzenlenen kurslarla tüm Canikli kadınların ilgi alanlarına göre mesleki eğitimler alarak kendi üretimlerini yapabilecek seviyeye gelmelerini ve her bir hanım kardeşimizin meslek sahibi olmasını hedefliyoruz” diye konuştu.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Hanım Konaklarımızla ilçemizdeki hanımların vakitlerini daha iyi değerlendirerek onlara mesleki anlamda kendilerini geliştirebileceği sosyal ortamlar oluşturmanın gayreti içerisindeyiz. Bu sergiler sosyalleşme, öğrenme ve üretme anlamında Hanım Konaklarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha bizlere gösteriyor. Hedefimiz bütün mahallelerimize Hanım Konakları kazandırmak” dedi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı’ya kursiyerler tarafından hazırlanan kendi resminin yer aldığı tablo takdim edildi.