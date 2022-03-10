Canik’te kültür ve sanat hizmetleri

Kültür ve sanat faaliyetlerine hız kesmeden devam eden Canik Belediyesi, yürüttüğü çevre projesi kapsamında ilçedeki ilkokullarda sergilenen tiyatro oyunları ile öğrencilere çevre bilinci kazandırıyor.

Kültür ve sanat faaliyetlerine hız kesmeden devam eden Canik Belediyesi, yürüttüğü “Geri Dönüşüm Farkındalık Oluşturma Projesi” kapsamında ilçedeki ilkokullarda sergilenen tiyatro oyunları ile öğrencilere çevre bilinci kazandırıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen proje ‘Sıfır Atık’ ve ‘Çevre Temizliği’ temalı iki farklı çocuk oyunuyla ilkokul öğrencilerini dört aylık eğitim öğretim dönemi boyunca doğal hayatı korumaya yönelik bilinçlendirecek. Oyunlar Canik’te bulunan tüm ilkokullarda sergilenecek.

“Çocuklarımız hem eğlenip hem bilinçlenecek”

Proje sayesinde çocukları tiyatroyla buluşturduklarını söyleyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, amaçlarının çevreye duyarlı genç nesiller yetiştirmek olduğunu belirtti. Gelecekte yaşanması muhtemel çevre sorunlarına engel olunması adına şimdiden tedbir alınması gerektiğinin altını çizen Başkan İbrahim Sandıkçı, “Çocuklarımızın bu duyarlılığa erişmesini sağladığımız takdirde gelecekte yaşanabilecek çevre sorunlarına büyük ölçüde set çekmiş olacağız” dedi.

Tiyatro sayesinde çocukların hem eğlenip hem de çevre temizliğine yönelik bilinçlendirilmiş olacağını ifade eden Başkan Sandıkçı, “Oyunlarımızda çocuklarımızın çevre duyarlılığını artırmaya, doğayı korumaya yönelik farkındalıklarını geliştirmeye yönelik konular ele alınmaktadır. Biz bu projeyi tiyatroya hiç gitmemiş, tiyatronun ne demek olduğunu henüz bilmeyen çocuklarımızı kültürel anlamda geliştirmek, eğlendirmek; eğlendirirken de onlara çevre temizliği hakkında sosyal sorumluluk bilinci kazandırmak, sorumluluk sahibi olduklarını hissettirmek amacıyla hayata geçirdik” diye konuştu.

“Kültür ve sanat hizmetini çevre projesine dönüştürdük”

Proje sayesinde köy okulları da dahil olmak üzere Canik’teki bütün ilkokulların tiyatroyla buluşacağını ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Çocuklarımıza çevreyi sevdirmek, çevre temizliğini öğretmek, çevreyi ve doğayı korumaya yönelik farkındalık kazandırmak amacıyla bu projeyi başlattık. Böylece kültür ve sanat hizmetini çevre projesi olarak hayata geçirmiş olduk. Projemizin ilk durağı 100. Yıl İlkokulu oldu. Tiyatro ekibimiz oyununu iki gün boyunca bu okulumuzda sergiledi. Bu oyunlarımız önümüzdeki dört aylık eğitim öğretim dönemi boyunca sırasıyla Canik’teki tüm okullarımızda sergilenmiş olacak” şeklinde konuştu.

“Geri Dönüşüm Farkındalık Oluşturma Projesi” kapsamında sahnelenecek ‘Sıfır Atık’ ve ‘Çevre Temizliği’ temalı oyunlar dört aylık eğitim öğretim dönemi boyunca Canik’te bulunan tüm ilkokullarda sergilenecek.