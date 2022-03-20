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Canik’te "Kudüs’ten Çanakkale’ye Kardeşlik Gecesi"

Canik Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında “Kudüs’ten Çanakkale’ye Kardeşlik Gecesi” adlı bir program düzenledi.

SAMSUN 20.03.2022, 14:04
Canik’te "Kudüs’ten Çanakkale’ye Kardeşlik Gecesi"

Canik Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında “Kudüs’ten Çanakkale’ye Kardeşlik Gecesi” adlı bir program düzenledi.

Çanakkale şehitleri ve tüm şehitler anısına tertip edilen programda yaklaşık bir asırdır Kudüs’te yaşanan insanlık dramına vurgu yapıldı. Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi’ndeki program yoğun bir protokol katılımıyla gerçekleşti. Programda 15 Mart tarihinde Canik’teki ortaokullar arasında düzenlenen “Selam Sana Ey Kudüs” kitabı bilgi yarışmasında ilk 10’a giren başarılı öğrencilere de hediyeleri takdim edildi. Devamında ise yarışmada ilk 40’a girip Canik Belediyesi tarafından düzenlenen Çanakkale gezisine katılmaya hak kazanan öğrencilerin isimleri açıklandı. Ödül töreninin ardından konser vermek üzere sahne alan müzisyen ve ses sanatçısı Mustafa Cihat, gecede Çanakkale Zaferi anısına seslendirdiği birbirinden güzel kahramanlık türküleri ve ezgilerle davetlilere muhteşem bir müzik ziyafeti yaşattı.

“Bu zaferi kutlamak, yaşamak ve yaşatmak için bir araya geldik"

Programda gecenin anlam ve önemine yönelik bir konuşma yapan Canik Belediye Başkan Yardımcısı ve Başkan Vekili Muzaffer Emuce, “Bugün 18 Mart 2022. Çanakkale Zaferimizin 107’inci yıl dönümü. Bizler bu gece, bu zaferi kutlamak, yaşamak ve yaşatmak için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Kutsal değerlerimiz ve vatan topraklarımız uğruna canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Nice vatan evladımız bu topraklar uğruna şehit oldu. Bizler vatanımızda huzur ve güven içinde yaşıyorsak; bunu kutsal değerlerimizi ve vatan topraklarımızı canları pahasına savunan şehit ve gazilerimize borçluyuz” dedi.

“Çanakkale’yi geçilmez kılan ruh, Kudüs’e olan sevdamızdır"

Konuşmasında ‘Selam Sana Ey Kudüs’ bilgi yarışması ödül töreninin 18 Mart tarihinde düzenleniyor olmasının özel anlamı olduğuna vurgu yapan Emuce, “Bizler bu gece burada Çanakkale ruhunu ve Kudüs sevdasını yaşamak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak adına bir aradayız. Kısa bir süre önce Canik Belediyemiz ve Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte ilçemizdeki ortaokullara 2 bin adet ‘Selam Sana Ey Kudüs’ kitabı dağıttık ve bu kitabı okuyan öğrencilerimiz arasında bir bilgi yarışması düzenledik. Yarışmaya katılan yaklaşık 2 bin öğrenciden dereceye giren ilk 10 öğrenciyi belirledik. Dereceye giren ilk 40 öğrencimizi Canik Belediyesi olarak Çanakkale’ye götüreceğiz. ‘Selam sana ey Kudüs’ bilgi yarışmasının ödül töreninin Çanakkale Zaferi’nin kutlandığı 18 Mart tarihinde yapılıyor olması bizim için ayrı bir önem taşıyor. Çünkü Çanakkale bizim için ne kadar önemli ve vazgeçilmez ise Kudüs de aynı şekilde vazgeçilmezdir. Çanakkale’yi geçilmez kılan ruh, Kudüs’e olan sevdamızdır” diye konuştu.

Program, Mustafa Cihat konseriyle devam etti. Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması programının sunuculuğunu da yapan müzisyen ve ses sanatçısı Mustafa Cihat, seslendirdiği kahramanlık türküleri ve ezgilerle davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

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