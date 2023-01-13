Canik’te ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım

Samsun’un Canik Belediyesi ilçedeki ihtiyaç sahibi ve dar gelirli vatandaşlara yönelik sosyal yardım desteklerini sürdürüyor.

Canik Belediyesi Kadın-Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerince ilçede tespit edilen ihtiyaç sahibi ve dar gelirli vatandaşlar evlerinde ziyaret edilerek ihtiyaçları belirleniyor. Vatandaşlarla özel olarak ilgilenen ekipler belirlenen ihtiyaçları vatandaşların evlerine ulaştırarak teslim ediyor.

“Vatandaşlarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz”

İlçedeki ihtiyaç sahibi ve dar gelirli vatandaşların ihtiyaçlarının karşılandığını ve hiçbir zaman yalnız bırakılmadığını ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “İlçemizde ihtiyaç sahibi ve dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik desteklerimize ara vermeden devam ediyoruz. İnsan odaklı sosyal belediyecilik anlayışımızla gerçekleştirdiğimiz desteklerimizi büyük bir hassasiyetle sürdürüyoruz. Ekiplerimizin tespit ettiği ve belediyemizden sosyal yardım talebinde bulunan, ilçemizdeki ihtiyaç sahibi ve dar gelirli vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ederek ihtiyaçlarını tespit ediyoruz. Tespit ettiğimiz ihtiyaçları kendilerine ulaştırıyoruz. İhtiyaç sahibi ve dar gelirli vatandaşlarımıza gıda kolisi, alışveriş kartı, sıcak yemek ve nakdi desteklerimizi sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızı ekiplerimizle düzenli olarak ziyaret ederek ihtiyaçlarını takip ediyor, kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz” dedi.

Isınma desteği kış ayları boyunca sürecek

İlçede ihtiyaç sahibi ve dar gelirli vatandaşlara yönelik verilen ısınma desteğinin kış ayları boyunca süreceğini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, “İlçemizde tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi ve dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik ısınma desteğimizi titizlikle sürdürüyoruz. Hazırladığımız odun ve kömürleri ekiplerimizle vatandaşlarımızın adreslerine ulaştırarak, kendilerine teslim ediyoruz. Isınma desteğimizi kış ayları boyunca sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızla her zaman biriz beraberiz” ifadelerini kullandı.