Canik’te hijyenik ve sağlıklı kurban satış pazarı

Canik Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan satıcılarının ticaretlerini rahat bir ortamda gerçekleştirmesi ve vatandaşların kurbanlık alımlarını hijyenik şartlarda yapmaları için kurban pazarını satıcı ve alıcılar için hazır hale getirdi.

Vatandaşlar, kurbanlıklarını Dereler Mahallesi’ndeki Canik Belediyesi Canlı Hayvan Pazarından temin edebilecek. Kurbanlık satış alanının zemini sıkıştırılmış stabilize, çevresi komple çitle çevrili olup içerisinde hayvan satıcılarının ihtiyaçlarını kapsayan bütün özellikler Belediye tarafından tamamlandı.

Hayvan satıcıları için gerekli olan bütün detayların düşünüldüğü Canik Belediyesi Canlı Hayvan Pazarında su, elektrik, her çadıra özel çeşme, mescit, sosyal tesis, tartı istasyonu, tuvalet, duş, zabıta noktaları, veteriner hekim hizmeti, ilaçlama ekibi, temizlik ekibi, gübre transfer aracı, genel temizlik için su tankeri, kamera sistemi, hayvan transfer noktası, giriş ve çıkışta dezenfekte noktaları bulunuyor.

Tüm çadır alanlarının pandemi tedbirlerine uygun bir şekilde mesafelendirildiği Canlı Hayvan Pazarında, kurbanlık hayvan satıcılarının güvenli ve sağlıklı bir alanda hayvan satışlarının yapılması için bütün hazırlıkların tamamlandığını belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Canik Belediyesi olarak konut yerleşiminin olmadığı Dereler Mahallesi’ndeki kurban satış yerimizi Kurban Bayramı öncesi hazır hale getirdik. İlçemizin, şehrimizin ve Türkiye’nin değişik illerinden gelen büyükbaş ve küçükbaş hayvan üreticileri bu pazarımızda kurbanlık alış-verişlerini gönül rahatlığı ile Belediyemiz güvencesinde olan bu alanda yapabilirler" dedi.

Hizmet kalitesi üst seviyede

15 dönümlük alanda hizmet verecek olan Kurban Satış Pazarında vatandaşların rahatı için sosyal donatı alanları da oluşturduklarını ifade eden Başkan Sandıkçı, “Vatandaşlarımız özellikle temizlik ve hijyen konusunda rahat olsunlar. Belediye ekiplerimiz günün her saati hayvan satış alanında dezenfeksiyon ve hijyen çalışmalarına aralıksız devam edecek. Bunun yanında, hayvan pazarımızda kurbanlıklar, görevli uzman veteriner hekimlerin kontrolünden geçerek satış alanına girişi sağlanacak, insan sağlığı için tehlike arz eden kurbanlıkların satışının önüne geçilecek. Pandemi kurallarına göre hem satıcılar hem alıcılar için en ince detayların dahi düşünüldüğü Canlı Hayvan Pazarımız için yer tahsis işlemlerini başlattık” diye konuştu.