Canik’te dönüşüm hızlandı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, tüm Canik’in dönüşümünün önünü açan Yeni Mahalle Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında devam eden inşaat çalışmalarının yüzde 22’sinin tamamlandığını söyledi.

Canik ilçesi Yeni Mahalle’de Kentsel Dönüşüm Projesi hızla yükseliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde yürütülen proje kapsamında 77 dönümlük alanda başlayan inşaat çalışmalarının yüzde 22’si tamamlandı. Devam eden inşaat çalışmaları kapsamında 83 adada kalıp demir beton imalatı ve kaba inşaat devam ediyor. 88 adada ise kalıp demir beton imalatı tamamlanarak iç cephe alçı sıva ile dış cephe sıva imalatı ve çatı kaplamaları yapılıyor. Projede 487 adet 2 + 1, 189 adet 3 + 1, toplam 45 adet blok, 698 adet bağımsız bölüm, 2 adet otopark ve bir adet cami yer alacak.

“Bizim tek sevdamız bu şehre hizmet”

Canik Yeni Mahalle Şehri Bahçe Kentsel Dönüşüm projesinde inşaatın hızla devam ettiğini söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Şu anda inşaatın yüzde 22’si tamamlanmış durumda. Bu proje Soğuksu ve Gaziosmanpaşa’daki dönüşümü de başlatan rezerv alanı olacak. Bu açıdan oldukça önemli. Çok çalışarak, üreterek hizmete sonuna kadar devam edeceğiz. Tek arzumuz var. O da Samsunlu vatandaşlarımızın daha konforlu, daha kaliteli ve daha sağlıklı bir yaşam sürmesi” dedi.

“698 konut inşa edilecek”

Yeni Mahalle Kentsel Dönüşüm Projesi’nin yaşam alanları, spor, eğitim ve kültür merkezleri, camisi ve otoparklarıyla Samsun’a değer katacağını söyleyen Başkan Demir, “Yeni Mahalle’deki projemiz Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, Büyükşehir Belediyemiz, Canik Belediyemiz ile beraber Genel Başkan Yardımcımız ve milletvekillerimizin de desteğini alarak başladı. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı sorumluluğunda hayat buluyor. Enfes bir mahalle ile birlikte Şehr-i Bahçe Konutları’nı Samsun’a kazandırmış olacağız. Bittiğinde bugünkü Canik ile 5 yıl sonraki Canik arasında büyük bir fark olacak. Şu anda burada yepyeni bir şehir inşa ediliyor" diye konuştu.