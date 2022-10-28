Canik’te çiftçilere tohum desteği müjdesi

Canik’te çiftçilere sertifikalı buğday tohumu desteği sağlanacak.

Canik Kaymakamlığı, Canik Belediyesi ve Canik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliği ile hayata geçirilen ‘Sertifikalı Buğday Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi’ ile çiftçilere sertifikalı buğday tohumu desteği sağlanacak. Proje kapsamında ilçedeki tarım alanlarında sertifikalı buğday tohumu kullanımının yaygın hale getirilerek verimli bir şekilde üretim yapılacağını ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Çiftçilerimiz ilçemizde verimli bir şekilde buğday üretimi yapacak” dedi.

“Çiftçilerimizle sertifikalı buğday tohumlarını buluşturuyoruz”

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, proje kapsamında ilçede sertifikalı buğday tohumu kullanımını yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirtti. Başkan İbrahim Sandıkçı, “Sertifikalı Buğday Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması projemiz ile ilçemizdeki çiftçilerimizle sertifikalı buğday tohumlarını buluşturuyoruz. Projemiz kapsamında çiftçilerimizin üretim yaptığı tarım alanlarında sertifikalı buğday tohumu kullanımının yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. Toprak yapısına uygun olarak kullanılacak olan tohumlar sayesinde çiftçilerimiz ilçemizde verimli bir şekilde buğday üretimi yapacak” diye konuştu.

“İlçemizde yeni projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceğiz”

İlçede çiftçilere yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, “Canik Belediyesi olarak çiftçilerimize yönelik destek ve çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. İlçemizde tarımın gelişmesi, verimli bir şekilde üretimin yapılabilmesi için çiftçilerimize verdiğimiz gübre ve tohum desteklerinin yanı sıra ücretsiz toprak analizi imkânı sağladık. İlçemizde sürdürülebilir bir tarım ortamının sağlanması için çiftçilerimizin yanında olmaya, onlar için yeni projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı’nın ev sahipliğinde Canik Belediyesi’nde gerçekleşen protokol imza törenine Canik Kaymakamı Mahmut Halal ve Canik İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gül katıldı.