Canik’te can dostlar mutlu

Canik Belediyesi ve Samsun Üniversitesi iş birliği ile Samsun Üniversite kampüsü alanında sokak hayvanlarına yönelik barınma ve beslenme alanları oluşturuldu.

Canik Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sokak hayvanlarının barınma ve beslenme ihtiyaçlarını gidermek için ilçenin dört bir yanına düzenli olarak yiyecek ve su bırakılarak beslenme ihtiyaçları gideriliyor. Beslenme ihtiyaçlarının giderilmesiyle birlikte belediye bünyesindeki veteriner hekim tarafından hastalanan, yaralanan can dostların tedavileri yapılıyor. Can dostlar için her alanda çalışmalar yürüten belediye, şimdi de Samsun Üniversitesi kampüsü içerisinde belediye üniversite iş birliği ile sokak hayvanları için barınma ve beslenme alanı oluşturdu.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı konuyla ilgi yaptığı açıklamada, “Sokak hayvanlarımızın beslenme ve barınma ihtiyaçlarını gidermeye yönelik çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Kediler için kedi evleri, kuşlar için kuş yuvaları yaparak hayvanlarımızın beslenme ve barınma ihtiyaçlarının giderilmesi için belediye olarak çalışmalarımız devam ediyor. Yine sokaklarda barınmak zorunda kalan sokak hayvanlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak için sokaklarımıza yiyecek ve su bırakmaya devam ediyoruz. Hastalanan can dostların tedavileri bünyemizde bulunan veteriner hekim tarafından sağlıklarına kavuşturuluyor. Tüm bunların yanında Samsun Üniversitesi kampüsü içerisinde sokak hayvanlarımıza yönelik bir alan oluşturmak için üniversitemiz ile işbirliği yaptık. Samsun Üniversitesi Rektörümüz Sayın Mahmut Aydın hocamız ve meclis üyelerimizle birlikte üniversitemiz kampüsü içerisinde oluşturulan alana can dostlarımız için barınma ve beslenme üniteleri yerleştirdik. Üniversite kampüsü içerisinde can dostlarımız için yaptığımız bu çalışmada bizlerden desteklerini esirgemeyen Canik Hayvan Severler Derneği’ne ve yine Hollandalı hayırsever kardeşimize teşekkür ediyorum. Bu projemizde bizlere sokak hayvanlarımızın barınma ve beslenmelerine yönelik kulübe katkısında bulundular. Yaşayan her canlının yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarımız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada devam edecek” dedi.