Canik’te bilim ve teknoloji dolu günler başlıyor

Canik Belediyesi tarafından ilçede düzenlenecek ‘Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü Bilim Etkinliği’ ile çocuklar bilim ve teknolojiyle bir araya geliyor.

Etkinlikte yeni nesil teknolojileri yakından inceleyecek olan çocuklar, özel olarak oluşturulan uygulama alanlarında çalışmalar gerçekleştirecek. Çocukların kendini keşfedeceği, eğlenirken öğreneceği etkinlikte, model roket tasarımı, uçak simülasyonu, ödüllü bilgi yarışmaları ve daha birçok eğitici, eğlenceli aktivite gerçekleşecek. Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü Bilim Etkinliği, 1-5 Şubat 2023 tarihleri arasında bir AVM etkinlik alanında gerçekleşecek.

“Bilim ve teknolojiye hâkim bir nesil yetiştiriyoruz”

Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü Bilim Etkinliği ile çocukların bilim ve teknolojiye olan ilgilerini arttırmayı ve bu alanda yeteneklerini ortaya çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “İçerisinde bulunduğumuz çağda bilim ve teknolojinin ilerleyişini, kat ettiği yolu gözlemliyoruz. Özellikle ilçemizde çocuklarımız ve gençlerimiz için gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla gözlemleyen, üreten, özgün çalışmalar ortaya koyan, hayallerini gerçekleştiren bilim ve teknolojiye hâkim bir nesil yetiştiriyoruz. Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü Bilim Etkinliği ile daha çok çocuğumuza ulaşıp, bilim ve teknolojiye olan ilgilerini arttırmayı ve bu alandaki yeteneklerini ortaya çıkartmak istiyoruz. Çocuklarımız etkinlik alanında oluşturduğumuz atölyelerde uzman eğitmenlerimizle birlikte uygulama çalışmaları yapacaklar. Yeni nesil teknolojileri gözlemleyecek ve deneyimleyecek olan çocuklarımız, hem eğlenecek, hem de öğrenecekler” dedi.

Canik’te geleceği keşfedecekler

Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde öğrenci seçme sınavlarının ardından eğitimlerin başlayacağını dile getiren Başkan İbrahim Sandıkçı, “Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsümüz için düzenlediğimiz öğrenci seçme sınavı başvuruları devam ediyor. İlçemize kazandırdığımız Keşif Kampüsümüz sınav sürecinin ardından eğitimlerine başlayacak. Öğrencilerimiz, özel olarak hazırladığımız atölyeler, laboratuvarlar, uygulama ve keşif alanlarında eğitim alacaklar. Bilim ve teknoloji alanında çalışmalar gerçekleştirecek ve geleceği keşfedecekler” diye konuştu.

Dolu dolu etkinlik programı

Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü Bilim etkinliğinde çocukları bilim ve teknolojiye dolu günler bekliyor. Etkinliğe seanslar halinde katılacak olan çocuklar alanında uzman eğitmenler eşliğinde robot tasarımı, model roket tasarımı ve 3 boyutlu yazıcı ile tasarım gerçekleştirecek. Etkinlikte sanal gerçeklik, uçak simülasyonu, ödüllü bilgi yarışmaları ve daha birçok eğitici ve eğlenceli aktiviteler gerçekleştirilecek. Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü Bilim Etkinliği 1-5 Şubat 2023 tarihlerinde saat 10.00 ile 18.00 arasında özel bir AVM’nin etkinlik alanında gerçekleşecek. Canik Belediyesi tarafından etkinliğe 7-14 yaş arası çocukların başvurabileceği, seanslara kayıtların Canik Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden yapılabileceği belirtildi.