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Canik’te Berat Kandili dolayısıyla program düzenlenecek
Canik Belediyesi tarafından Berat Kandili dolayısıyla program düzenlenecek.
SAMSUN 05.03.2023, 16:29
Canik Belediyesi tarafından Berat Kandili dolayısıyla program düzenlenecek.
Canik Belediyesi ilçede ‘Berat Kandili Özel Programı’ düzenliyor. Programda binlerce vatandaş, Berat Kandili’nde bir araya gelecek. Kur’an-ı Kerim tilavetinin gerçekleşeceği, Mevlid-i Şerif ve ilahilerin seslendirileceği program, 6 Mart günü saat 19.00’da Canik Meşe Camii’nde gerçekleşecek.
Programda, Canik 15 Temmuz Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Kur’an-ı Kerim okuyacak, Mevlid-i Şerif ve ilahiler seslendirecek. Berat Kandili’nin dualarla idrak edileceği programda Canik Belediyesi ikramlarda bulunacak.