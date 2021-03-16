Canik’te “Benim Hayatım Toplum Merkezi”

Canik Belediyesi ile Rehberlik Eğitim Toplumsal Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği’nin ortaklaşa yürüttüğü “Benim Hayatım Toplum Merkezi” Kuzey Yıldızı Mahallesi Rahime Birinci Hanım Konağı’nda eğitimlerine devam ediyor.

“Benim Hayatım Toplum Merkezi” proje kapsamında yerel halktan ve göçmen çocuklara pedagog ve psikologlar gözetiminde düzenli olarak duygusal destek oturumları düzenleniyor. Bu aktivitelerde çocuklara eğitici etkinliklerle birlikte psikologlar gözetiminde çeşitli konularda yaşlarına uygun oturumlar düzenleniyor. Kimi zaman videolar izletilerek, interaktif oyunlar oynanarak, kimi zaman resimler çizdirilerek çocukların kendini ifade edebileceği bir ortamda güzel vakit geçirmesi ve psikolojik iyilik hallerinin artırılması sağlanıyor. Gerçekleştirilen tüm bu eğitim faaliyetleri salgın hastalığının yayılmasını önlemeye yönelik tedbirler alınarak yapılıyor.

Mutlu çocukların mutlu toplumları oluşturduğunu belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı yaptığı açıklamada, “Toplumumuzun birer parçası olan göçmen çocuklarımızla birlikte yerli çocuklarımızın aynı çatı altında kaynaşması, birlikte vakit geçirmesi ve çeşitli etkinliklere birlikte katılmalarını toplumsal barışın, toplumsal huzurun sağlanması açısından çok çok önemli buluyorum. Bu projemiz göçmen çocukların entegrasyonunu da hedefliyor. Bu tür projelerle, bu tür etkinliklerle etkileşim içerisinde olan çocuklarımızın iletişim becerileri artacak. Kendi yeteneklerini keşfederek daha çok güven duygusu kazanmış olacaklar. Kendini ifade edebilen, güven duygusu kazanan çocuklarımız daha sağlıklı bir gelişim gösterecek. Ülkemizin geleceği için, çocuklarımızın geleceği için, hep birlikte mutlu, huzurlu, sağlıklı bir şekilde yaşamak için bu tür projelere destek olmayı sürdüreceğiz. Çocuklarımız gülerse, dünyamız güler diyerek bütün çocuklarımıza eğitimlerinde başarılar diliyorum” dedi.