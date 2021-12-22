Canik’te atıklar ürüne dönüşüyor

Canik Belediyesi, farklı türde atıkları ayrıştırıp geri dönüşümle tekrar ürüne çevirmek amacıyla ilçedeki dokuz farklı noktada “Atık Getirme Merkezi” kurdu.

Canik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından “Atmadan Önce Bir Düşün; Geleceğindir Senin Çöpün” sloganıyla geliştirilen proje kapsamında ilçenin dokuz noktasına yedi bölmeden oluşan Atık Getirme Merkezi kuruldu. Bu merkezler sayesinde kâğıt, plastik, metal, cam, elektronik atık, pil atığı, atık yağların ayrı ayrı biriktirilerek lisanslı geri dönüşüm firmalarına teslim edildiğini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Doğayı ve çevreyi korumak, gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak amacıyla projemize sürdürülebilir şekilde devam edeceğiz. Hedefimiz tüm konteynerleri mahalle bazında ikili sisteme dönüştürmek. Bu şekilde ambalaj atık miktarında artış, evsel atık miktarında ise azalma sağlanacak” diye konuştu.

“İklim değişikliğine karşı etkili”

Özellikle endüstriyel atıkların çevreye verdiği zarar nedeniyle ekolojik dengenin günden güne bozulduğunun altını çizen Sandıkçı, geliştirdikleri çevre projelerinin sera gazı salınımını önleyerek iklim değişikliğine karşı etkili olacağını belirtti. Başkan İbrahim Sandıkçı, ayrıca şunları söyledi:

“İnsanoğlu kendi eliyle kendi dünyasını kirletiyor. Doğal hayata müdahale ederek ileride yaşanacak korkunç felaketlere davetiye çıkarıyor. İnsanımıza çevre bilinci kazandırarak bir an önce sıfır atık sistemini yaygınlaştırmamız gerekmektedir.”

Canik Belediyesi’nin bu projenin öncesinde geçen yıl hayata geçirdiği “Sıfır Atık Köyü” projesi Türkiye Belediyeler Birliği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ödüle layık görülmüştü.