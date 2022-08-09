Canik’te ‘Aşure Günü’ etkinliği

Canik Belediyesi tarafından ilçede ‘Aşure Günü’ etkinliği düzenlendi.

Canik Orman Okulu’nda düzenlenen etkinlikte AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz ve Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı etkinlikte öğrencilere aşure ikramında bulundu.

“Birlik ve beraberliğimizin sembolü”

Aşure Günü’nün bereketin, birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Birlik ve beraberliğimizin sembolü, Muharrem ayının manevi simgesi Aşure Günü’nde öğrencilerimiz ile bir araya gelerek aşure ikramında bulunduk. Bereketin ve kardeşliğin simgesi olan aşure gününün tüm insanlığa barış, kardeşlik ve refah getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

“Kerbela şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum”

Aşure Günü’nün aynı zamanda Kerbela olayının yaşandığı gün olduğunu ifade eden Sandıkçı, “Muharrem ayının 10. gününde idrak ettiğimiz aşure günü aynı zamanda tüm İslam aleminin ortak acısı olan Kerbela olayının yaşandığı gündür. Kerbela’da şehit edilen Hz. Hüseyin efendimizi ve Kerbela şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum” diye konuştu.

Canik Namiye Mümin Erol Orman Okulu’nda gerçekleşen etkinliğe ayrıca Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu, AK Parti Canik İlçe Başkanı Mahmut Gencay, Canik Belediyesi Sıbyan Okulu ve Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile davetliler katıldı.