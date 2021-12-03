Canik’te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri

SAMSUN (İHA) – Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Canik Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen program saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Daha sonra engelli çocuklar tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti dinletisi ve tiyatro gösterisi yapıldı. İnatçı keçiler müzikal gösterisi ile devam eden etkinlikte daha sonra Samsun Özel Eğitim Uygulama Okulu 3. Kademe öğrencileri gösterilerini yaptı. Masa tenisi, badminton gibi sportif aktivitelerin de sunulduğu etkinlikte, ebru sanatı sunumu ve halat çekme yarışı da gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, “Fırsat eşitliğimiz var. Tüm spor noktasındaki vatandaşlarımıza gençlerimize salonlarımızın tamamı açık. Antrenörlerimizi engelli engelsiz ayrımı yapmaksızın vatandaşlarımızın istifadesini sunuluyor. Samsun engelli noktasında Türkiye’de en yoğun katılımı olan en başarılı sporcuları olan illerimizden de bir tanesi” dedi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Bana göre tek bir engel var. O da gönüldeki sevgisizlik engeli ki afişini de asmışsınız. Ve zihni anlamdaki engel. Ben engel olarak bunu görüyorum. Eğer zihinlerdeki ve kalpteki engelleri kaldırırsak sizlerle bizler arasında hiçbir fark olmadığını bilmenizi isterim” diye konuştu.

Canik Kaymakamı Mahmut Halal da kısa bir konuşma yaparak tüm katılımcıların 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutladı.