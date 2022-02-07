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Canikli sporcular madalyalarla döndü

Samsun Canik Belediyesi Spor Kulübü Judo Takımı madalya üstüne madalya kazanarak ilçenin gururu oldu.

SAMSUN 07.02.2022, 16:53
Canikli sporcular madalyalarla döndü

Samsun Canik Belediyesi Spor Kulübü Judo Takımı madalya üstüne madalya kazanarak ilçenin gururu oldu.

Samsun Canik Belediyesi Spor Kulübü Judo Takımı 4-6 Şubat 2022 tarihleri arasında Sakarya’da düzenlenen Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası’ndan madalyalarla döndü. Müsabakalara katılan sporculardan 70 kg’da Ecem Baysuğ Türkiye birincisi, 81 kg’da Mertcan Kömpe Türkiye birincisi, 60 kg’da Abdülgani Yaman Türkiye ikincisi, 81 kg’da Eren Emeksiz Türkiye yedincisi oldu. Müsabakalarda birincilik ve ikincilik elde eden sporcular, 2022 yılında düzenlenecek olan Ümitler Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası ve Gençlik Olimpiyatları Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı.

Başkan Sandıkçı judo takımını kutladı

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası’nda derece elde eden Canik Belediyespor Judo Takımını kutladı. Başkan Sandıkçı, “Türkiye Judo Şampiyonası’nda madalya kazanarak ilçemizi en güzel şekilde temsil eden başarılı sporcularımızı, hocalarımızı ve onların ailelerini yürekten kutluyorum. Bu başarılarıyla hepimizin göğsünü kabarttılar. İnanıyorum ki çocuklarımız bu yıl düzenlenecek olan Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonalarında da aynı başarılara imza atıp inşallah bayrağımızı dalgalandıracaklardır. Rabb’im yar ve yardımcıları olsun” dedi.

Canik Belediyesi gençleri destekliyor

İlçede genç nüfus oranının yüksek olduğunu dile getiren Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, dünya çapında pek çok başarılı sporcu yetiştirdiklerini aktardı. Daha çok sayıda genci spor yapmaya yönlendirmek adına pek çok etkinlik ve eğitim programı gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Sandıkçı, “Canik Belediyesi 2021 yılı sonunda sporcu sayısını 567’ye yükseltmiştir. Bu sporcularımız sadece geçtiğimiz yıl itibariyle 14 farklı branşta 47 altın, 20 gümüş, 27 bronz madalya kazandılar. Azimle, yılmadan çalışan ve bu başarılı sonuçlara ulaşan sporcularımızı, onları bu başarıya ulaştırmak için gayretlendiren kıymetli hocalarımızı yürekten kutluyorum. Bize düşen ise bu gayretleri yeni tesisler, faaliyetler ve yatırımlarla buluşturmak ve gençlerimizin daha iyi imkanlarda spor yapmalarını sağlamaktır” dedi.

Eren Bülbül’ün adını taşıyacak olan dev spor salonu gelecek yıl hizmete giriyor

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, bireysel branşlarda ve takım bazında yapılacak müsabakalar için farklı salonları bulunan 500 kişilik iki katlı Eren Bülbül Kapalı Spor Salonu’nun gelecek yıl hizmete gireceğinin müjdesini verdi.

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