Canikli kadınlar depremzedeler için el ele

Canik Belediyesi Hanım Konakları kursiyerleri depremden etkilenen vatandaşlar için battaniye, kıyafet, atkı ve bere üretiyor.

Canik Belediyesi Hanım Konakları’nda eğitim alan kursiyerler Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde etkisini gösteren depremden etkilenen vatandaşların giyim ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oldu. Kursiyerler, usta öğreticiler ve ilçedeki gönüllü kadınlar depremzedelerin soğuk hava şartlarından korunmaları için ihtiyaç duyduğu kışlık kıyafet, battaniye, atkı, bere ve pijama takımı üretiyor. Canik Belediyesi Hanım Konakları’nda üretilen ürünler paketlenip, hazır hele getirilerek deprem bölgesine gönderiliyor.

Örnek dayanışma

Canik Belediyesi Hanım Konakları’nda, Canik İlçe Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle açılan kurslarda eğitim alan kursiyerler depremden etkilenen vatandaşlar için battaniye, kışlık kıyafet, atkı ve bere üretmeye devam ediyor. İlçedeki tüm hanım konaklarında eğitim alan kursiyerler, usta öğreticiler ve ilçede yaşayan gönüllü kadınlar tarafından kışlık kumaşlardan özenle dikilip hazır hale getirilen kışlık kıyafetler, battaniyeler, pijama takımları, atkı ve bere takımları deprem bölgesine gönderilmek üzere paketlenip hazır hale getiriliyor.

Ürünler deprem bölgesine gönderiliyor

Canik Belediyesi Hanım Konakları’nda bulunan atölyelerde kursiyerler, usta öğreticiler ve ilçede yaşayan gönüllü kadınlar tarafından depremden etkilenen vatandaşların giyim ihtiyaçlarını karşılamak için üretilen kışlık giyim ürünleri ve battaniyeler deprem bölgesine gönderiliyor. Canikli kadınlar tarafından el birliğiyle hazır hale getirilen ürünler Canik Belediyesi tarafından AFAD koordinasyonunda Canik’ten deprem bölgesine gönderilen yardım tırlarıyla depremzedelere ulaşmak üzere yola çıkıyor.