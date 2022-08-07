Canikli iki takım TEKNOFEST finaline uğurlandı

Canik Belediyesi TEKNOFEST takımları Tanyeli Roket ve Cevheri İHA Takımı Afyonkarahisar ve Ankara’ya finale uğurlandı.

Canik Belediyesi sponsorluğunda eğitim ve malzeme desteği sağlanan iki takım TEKNOFEST finaline katılmaya hak kazandı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Samsun Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Cevheri İHA Takımı’nın katılacağı Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması ise 9-14 Ağustos tarihlerinde Afyonkarahisar’da, Tanyeli Roket Takımı’nın katılacağı Dikey İnişli Roket Yarışması 22-26 Ağustos tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek.

Takımlara başarılar dileyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “İlçemizde başlattığımız TEKNOCANİK Hava Araçları Projesiyle eğitim ve malzeme desteği sağladığımız Canik Belediyesi Tanyeli Roket Takımı’nı ve Canik Belediyesi Cevheri İHA Takımı’nı TEKNOFEST final yarışmalarına uğurluyoruz. Dünyanın en büyük havacılık festivalinde ilçemizi final yarışmalarında temsil edecek takımlarımız büyük bir azimle emek vererek yarışmalara hazırlandılar. İnşallah takımlarımız yarışmalardan birincilikle dönecek. Geleceğimizin mimarı gençlerimize her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Her iki takımımıza da canı gönülden başarılar diliyorum” dedi.