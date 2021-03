Canik’in İstiklal Marşı okuma etkinliğine 900 kişi katıldı

Canik Belediyesi, İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılında İstiklal Marşı okuma etkinliği düzenledi. Düzenlenen etkinliğe Samsun’dan ve Türkiye’nin değişik illerinden 5-18 yaş aralığında yaklaşık 900 kişi katıldı.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ve Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar’ın katılımıyla canlı olarak yayınlanan kura çekim programıyla 112 katılımcı ödüllerine kavuştu.

Başkan Sandıkçı’dan 112 katılımcıya ödül

Samsun’dan ve Türkiye’nin değişik illerinden İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını okuyarak Canik Belediyesi’ne gönderen yaklaşık 900 katılımcının çekilişi canlı yayında tamamlandı. Tüm katılımcıların çekilişe dahil edildiği kura çekiminde iki katılımcı ailesiyle birlikte Çanakkale gezisi ödülü kazandı. On katılımcı Safahat kitabı, on katılımcı tablet, on katılımcı bisiklet, otuz katılımcı akıllı saat ve elli katılımcı 150 Türk lirası değerinde hediye çekini kura çekimiyle kazandı. İstiklal Marşı’nı okuyup gönderen 5-18 yaş aralığında toplam 112 katılımcı Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı tarafından ödüllendirildi.

İstiklal Marşı’nın bir marştan öte, bu aziz milletin istiklali ve istikbalini anlatan çok önemli bir metin olduğunun altını çizen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı kura çekimi programında yaptığı konuşmada, "Genellikle milli marşlar bir zorluğun akabinde gelen bir ferahlamaya yönelik anlarda yazılmışlardır. Marşların içeriği yaşanılan süreçle de doğru orantılıdır. Ben bunu şöyle addediyorum: Bir bayrak ve bir milletin marşı o vatanın tapusu gibidir. Bir ülkenin bayrağı ve marşı yoksa sanki o ülkenin tapu senedi de yok gibidir. Milletimizin istiklalini ve istikbalini anlatan marşımızı okuyarak bizlere gönderen tüm katılımcılara çok çok teşekkür ediyorum. Her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. İlimizden ve Türkiye’mizin değişik illerinden 900’e yakın çocuğumuz duygu ve his dolu bir şekilde İstiklal Marşı’mızı okuyarak bizlere gönderdiler. Yavrularımızın hepsi birbirinden güzel bir şekilde İstiklal Marşı’mızı okudular. Kura çekimi sonucunda ödüllerine kavuşan yavrularımızı kutluyorum. İstiklal Marşı ve Çanakkale Zaferi bunlar bizim tarihimizde dönüm noktalarımız olması nedeniyle çok çok önemli. Kura çekimi ile belirlediğimiz 100 ödülün dışında iki katılımcımızı da kura çekimi ile ailesinden bir kişiyle birlikte Çanakkale’ye göndermek istedik. Yine ek olarak 10 katılımcımıza da Safahat kitabı hediyelerimizin kuralarını çektik. Kura ile hediyelerine kavuşan tüm çocuklarımızı tebrik ediyorum. Hepsine hayırlı olsun. Yarınlarımızı emanet edeceğimiz yavrularımızın daha iyi şartlarda yetişmesi, çok daha başarılı olmaları için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tek derdimiz tek gayemiz onları geleceğe hazırlamak. Şuan bulunduğumuz makamları yönetecek olan yavrularımızın çok çok iyi yetişmesi için bütün imkanlarımızı seferber ederek çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bunu yaparken de ilçemizdeki tüm kurumlarla birlikte istişare kültürüyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’müzle istişare ederek, birlikte çocuklarımızı yarına hazırlamak için çaba sarf ediyoruz. Ülkemizin geleceği için, güçlü ekonomiye sahip olmak için, eğitime destek olmayı sürdürüyoruz. Daha önce de açıkladığımız gibi YKS sınavına girecek öğrencilerimizi başarıya teşvik etmek için başarı sizden ödül bizden diyerek ilk 500’e giren, ilk 5 bine giren, ilk elli bine giren öğrencilerimize burs tablet gibi hediyelerimizle birlikte bizlere başvuran öğrencilerimizden sınav ücretlerini karşılayacağımızı açıklamıştık. Yine liseye giriş sınavında yüzde birlik dilime giren öğrencilerimize tablet ve gram altın ile, yüzde beşlik dilime giren öğrencilerimize tablet, yüzde onluk dilime giren öğrencilerimize akıllı saat hediyelerimiz olacak. İnşallah tüm öğrencilerimiz hayallerindeki okullara kavuşur. Ülkemiz için, milletimiz için, kendi gelecekleri için faydalı birer birey olurlar. Tek derdimiz tek gayemiz budur" dedi.

"Dünyadaki en zeki gençlik ülkemizde"

Gençlere yönelik birçok projelerinin devam ettiğini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Dünyadaki en zeki gençliğin ülkemizde olduğuna inanıyorum. Doğru yönlendirdiğimizde doğru formatlarla onlara yaklaştığımızda, doğru değerleri onlara yüklediğimizde ülkemizin sırtı inşallah hiç bir zaman yere gelmeyecektir ve hedeflediğimiz 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine inşallah bu gençlik bizi taşıyacaktır. Bizlere düşen görev onları doğru yetiştirmek. Özellikle bu günkü teknolojik çağa uygun bir şekilde onlara eğitim vermek" diye konuştu.

Gençleri çok çok önemsediklerini ve kendilerine genç danışman ekibi oluşturduklarını belirten Sandıkçı, "Gençliğimizi çok önemsiyoruz. İstişare kültürümüzü daha geniş alana yayarak kendimize gönüllü danışmanlar ekibi kurduk. Bu ekip; bir belediye başkanı ne yapıyor, siyasi işleyiş nasıldır. Belediyecilik devam ederken onların gözüyle gözlemlerini bize aktarmalarını sağlıyoruz. Zaman zaman bu öğrencilerimizi programlarımıza davet ediyoruz. Gençlerimiz gün boyu bizle beraber programlarımıza iştirak ediyorlar ve günün sonunda da onlardan bir rapor alıyoruz. Bizim görmediğimiz atladığımız bir çok şeyin var olduğunu onların bu raporlarından tespit ediyoruz. Tüm belediye başkanlarımıza da tavsiye ediyorum. Bu şekilde bir gönüllü danışmanlar ekibi kadrosu oluştursunlar. Yaklaşık 3 ay önce başlattığımız bir proje ama bu kısa zaman diliminde bile onlardan çok şey öğrendik. Bir tesisimizde kütüphane alanımızı onlara tahsis ederek gönüllü danışmanlar merkezi haline getirdik. İnşallah onları da doğru bir şekilde yetiştirerek yarınları idare edecek yöneticiler pozisyonuna getirmek için gayret sarf ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Robotik kodlama"

Başkan Sandıkçı şöyle devam etti: "Gençlerimizle ilgili bir diğer projemiz Robotik Kodlama. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte robotik kodlama ile alakalı bir program başlattık. Pandemi süreci biraz sekteye uğrattı. Geleceğin çağı yazılım ve kodlama üzerine inşa edilmekte. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte ilkokul çağındaki çocuklarımızla bu projeye başlangıç yapacağız."

"Hedefimiz 2022 Teknofest’ini Samsun’da yapmak.

Gençlere yönelik bir diğer projelerinin Model Roket Teknolojisi Eğitimi olduğunu açıklayan Sandıkçı, şunları söyledi:

"Bu projemizde çok çok önemli. Roket yapımıyla alakalı Selçuk Bayraktar’ın öncülüğünde başlamış olan bir Teknofest yarışmasının akabinde dalga dalga Türkiye’ye yayılması neticesinde biz de bunu Samsun’da Canik ilçemizde neden uygulamayalım diye düşündük ve bu proje üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Neden ilçemizden de bir Selçuk Bayraktar çıkmasın? Her ilimizde bu tür çalışmalar yapıldığını düşünürsek ülkemize bir çok Selçuk Bayraktar kazandırmış oluruz. Bu alanda da çalışmalarımız devam ediyor. Geçen yılın Teknofest şampiyonlarıyla birlikte, ekibimizle birlikte, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de içinde olduğu bir proje hazırladık. Yüz yüze eğitimlerin tam olarak başladığı andan itibaren Canik ilçemizde 10 bin öğrencimize model roket yapımını öğreteceğiz. Onları bu teknolojiyle tanıştırmış olacağız. Bu öğrencilerimizin yapmış olduğu 2 bin 500 roketi fırlatacağız. Buradaki yetenekli öğrencilerimiz Teknofest ekibi tarafından tespit edilerek bir sonraki aşama olan model uçak ve model drone eğitimlerine geçilecek. 2021 Teknofest İstanbul’da olacak. Gayemiz inşallah bu çalışmalarımızla birlikte 2022 Teknofest’ini Samsun’da yapmak. İl olarak bunu yapacak kapasiteye sahip olduğumuzu düşünüyorum. İlçe olarak bu projeyi hayata geçirmenin heyecanını yaşıyorum. Eminim ki bu projeden sonra Canik’ten bir değil belki de onlarca gencimiz bu yola yönelecekler. Yeni Selçuk Bayraktarlar inşallah Canik ilçemizden çıkmaya başlayacak ve ülkemize yayılacak. Bizler görevde olduğumuz sürece gençlerimizin sürekli yanında olmayı sürdüreceğiz. Onların yetişmesi için tüm kaynaklarımızı seferber edeceğiz. Bu pandemi döneminde özellikle 3 kurala riayet etmelerini istiyorum. Hem çocuklarımızdan hem velilerimizden bu kurallara uymalarını rica ediyorum. Maske mesafe ve temizliğe dikkat etmelerini istiyorum. Ülkemizin, milletimizin geleceği ve kendi geleceğimiz ve sağlığımız için çok daha dikkatli olalım. Hep birlikte mücadele içinde olarak en kısa zamanda Samsun’umuzu kırmızıdan maviye dönüştürelim. Bu konuda Tüm izleyicilerimizden söz vermelerini istiyorum."

Hep destek, tam destek"

İstiklal Marşı okuma etkinliği kura çekimi programına katılan Canik ilçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar ise yaptığı konuşmada, "Canik Belediyesi Başkanımıza eğitime verdikleri desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bizlere hep destek, tam destek olmak için büyük bir çaba içerisindeler. İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yılında böyle bir etkinlik düzenledikleri için de ayrıca teşekkür ediyorum. İstiklal Marşı ve bayrağı olmayan bir devlet devlet değildir. İstiklal Marşımız bir ruh ifade etmektedir. Mehmet Akif Ersoy’u Kurtuluş Mücadelesi’nin manevi lideri olarak görüyorum. Bu marşta Kurtuluş Mücadelesi’nin bir ruhu" ifadelerini kullandı.