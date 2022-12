Canik’e ters ev

SAMSUN (İHA) – Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçeye kazandırılan ters evin herkesin dikkatini çektiğini söyledi.

AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Av. Orhan Kırcalı, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ile birlikte ilçeye kazandırılan ve yapımı devam eden proje ve yatırımları inceledi.

Uludağ Engelsiz Sosyal Yaşam Parkı’nda engelli vatandaşlar için özel olarak tasarlanan oyun gruplarının ve aktivite alanlarının yer alacağını ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Uludağ Engelsiz Sosyal Yaşam Parkımızın yapım çalışmalarına ara vermeden devam ediyoruz. Şehrimizin en kapsamlı engelsiz parkı olma özelliğine sahip olacak Uludağ Engelsiz Sosyal Yaşam Parkımızın içerisinde engelli vatandaşlarımız için özel olarak tasarlanan ve rahatlıkla kullanabilecekleri yeni nesi oyun grupları ve aktivite alanları yer alacak. Parkımızın içerisinde vatandaşlarımızın keyifli bir şekilde vakit geçirebileceği spor ve dinlenme alanları, kafeterya ve birçok farklı aktivite alanı yer alacak. Oyun gruplarının kurulum işlemlerini tamamladığımız Uludağ Engelsiz Sosyal Yaşam Parkımızın yapım çalışmalarını kısa sürede tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.

“Canik Ters Ev tasarımıyla dikkat çekiyor”

Canik Ters Ev’in iç ve dış mimarisinin özel olarak ters konsept şeklinde tasarlandığını belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, ailelerin, çocuk ve gençlerin Canik Ters Ev’de eğlenceli bir şekilde vakit geçireceğini söyledi. Başkan Sandıkçı, “Canik Ters Evimizin iç ve dış mimarisini özel olarak ters konsepte inşa ettik. Ziyaretçilerimiz adeta yer çekimine karşı adeta meydan okuyacakları Canik Ters Evimizin içerisinde oluşturduğumuz fotoğraf ve video alanlarında diledikleri gibi çekim yapabilecekler. Özellikle ailelerimiz, çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere her yaştan insanımız keyifli ve eğlenceli vakit geçirecek. Canik Ters Evimiz vatandaşlarımızdan büyük ilgi gördü. Yurt içinden ve yurt dışından binlerce ziyaretçiyi ağırlayacağımız Canik Ters Evimizin yapım çalışmalarını yakın zamanda tamamlayıp vatandaşlarımızla buluşturacağız” diye konuştu.

“Canikli kadınlar meslek sahibi oluyor”

İlçede gerçekleştirdikleri program kapsamında Orhan Kırcalı, Başkan İbrahim Sandıkçı ile birlikte Canik Belediyesi Bala Hatun Hanım Konağı’nda çalışmalarını sürdüren Samsun Valiliği Sosyal Dayanışma Merkezi’ni (SODAM) ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi. İlçedeki vatandaşların SODAM’da gerçekleştirilen eğitimlere yoğun bir ilgiyle devam ettiklerini dile getiren Başkan Sandıkçı, “Milletvekilimiz Sayın Orhan Kırcalı ile birlikte Belediyemiz Bala Hatun Hanım Konağı’nda vatandaşlarımıza hizmet veren SODAM’ı ziyaret ederek kursiyerlerimiz ile bir araya geldik. SODAM’da düzenlenen eğitimler ilçemizdeki vatandaşlarımızın yoğun katılımıyla devam ediyor. SODAM’da vatandaşlarımıza mesleki eğitimlerin yanı sıra sanatsal ve kişisel gelişimlerine yönelik eğitimler düzenleniyor. Özellikle hanım kardeşlerimiz burada aldıkları eğitimlerle meslek sahibi olarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor” şeklinde konuştu.

Milletvekili Orhan Kırcalı, Başkan Sandıkçı ile birlikte ilçede faaliyet gösteren işletmeleri ziyaret ederek esnafın talep ve önerilerini dinlediler. İlçedeki esnaflarla her fırsatta bir araya geldiklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, “İlçemizdeki esnafımızla her fırsatta bir araya geliyor, kendilerinin talep ve önerilerini dinliyoruz. Esnafımızın her zaman yanındayız. Tüm esnafımıza hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Canik’teki ağız ve diş sağlığı tesisi ziyaretinden sonra da açıklamada bulunan İbrahim Sandıkçı, “Vatandaşlarımız ilçemize kazandırdığımız Canik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde çevre ilçelere gitmeden ağız ve diş sağlığı ile ilgili tüm tedavilerini yaptırabilecek. İlçe halkımız, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösterecek olan Canik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizde uzman hekimler eşliğinde son teknoloji ve modern cihazlarla donatılan diş ünitelerinde, tedavilerini gerçekleştirebilecek” dedi.

Başkan Sandıkçı, Orhan Kırcalı ile birlikte Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nü ziyaret ederek, Keşif Kampüsü’nde bulunan atölye, laboratuvar ve uygulama alanlarında incelemelerde bulundu. Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde gençlerin ve çocukların uygulamalı bir şekilde eğitim alacağını belirten Başkan Sandıkçı, “Canik Keşif Kampüsümüzde gençlerimiz ve çocuklarımız bilim ve teknoloji alanında teorik ve uygulamalı bir şekilde eğitim alacak. Uygulama alanlarında deney ve gözlem çalışmalarını gerçekleştirecekler. Keşif Kampüsümüzde bulunan Deneyap Teknoloji Atölyeler’i öğrenci seçme sınavları tamamladı. Yavrularımız burada T3 Vakfı eğitmenleriyle birlikte özel olarak hazırlanan eğitim müfredatı çerçevesinde yakın zamanda eğitimlere başlayacak” açıklamasında bulundu.