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Canik-Yozgat kardeşlik köprüsü

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sürdürülen “Biz Anadoluyuz Projesi” kapsamında etkinlik ve gezi düzenlemek amacıyla Yozgat’tan Samsun’a gelen 40 kişilik öğrenci kafilesini ağırladı.

SAMSUN 22.10.2021, 16:53
Canik-Yozgat kardeşlik köprüsü

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sürdürülen “Biz Anadoluyuz Projesi” kapsamında etkinlik ve gezi düzenlemek amacıyla Yozgat’tan Samsun’a gelen 40 kişilik öğrenci kafilesini ağırladı.

Canik Belediye Meclisi’nde gerçekleşen buluşmada Başkan İbrahim Sandıkçı gençlere, Samsun’un tarihi ve kültürel önemi ile ilgili bilgiler verdi. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Başkan İbrahim Sandıkçı, Samsun’un Kurtuluş Savaşı’nın başlamasındaki tarihi rolüne değindi. Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak üzere 19 Mayıs 1919 tarihinde Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıktığını dile getiren Başkan Sandıkçı, Canik ilçesi sınırlarında yer alan Bandırma Vapuru Müzesi’ni gençlerin mutlaka görmeleri gerektiğini ifade etti. Gençlere gezdikleri şehirleri tarihiyle, kültürüyle, sosyal ve doğal yapısıyla okuyup araştırarak öğrenmelerini tavsiye eden Başkan İbrahim Sandıkçı, “Yarın sizler bu makamlarda bizleri idare edeceksiniz. O yüzden donanımlı şekilde yetişmelisiniz. Başınızdaki müdürlerimiz, hocalarımız da bunun gayreti içerisinde” diye konuştu.

Konuşmasının ardından kitap hediye eden Başkan İbrahim Sandıkçı’ya çocuklar da çiçek takdim etti.

Kardeşlik köprüsü kuruluyor

2017 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından ‘Kardeşlik Köprüsü Kurulması’ amacıyla başlatılan proje hakkında Başkan Sandıkçı’ya bilgi veren Samsun İl Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, “Proje daha sonrasında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından devralındı. Anadolu’nun farklı illerinden gelen 12 ve 15 yaş aralığındaki öğrencileri şehrimizde misafir edip onlara 4 gün boyunca müzeleri, şehitlik alanlarını, tarihi ve kültürel eserleri gezdiriyoruz. Doğudan batıya, kuzeyden güneye kardeşlik bağlarını güçlendirecek etkinlikler düzenliyoruz. Onlara ‘bağımlılık’ ve ‘AFAD eğitimi’ gibi farklı eğitimler veriyoruz. Bu çocuklar arasında şehit ve gazi yakınları da mevcut” dedi.

Samsun’un tarihi ve kültürünü öğrenmek, ortak değerleri paylaşıp kardeşlik ruhunu pekiştirmek amacıyla düzenlenen geziye Yozgat’ın ilçelerindeki değişik okullarında okuyan 40 ortaokul öğrencisi ile 4 öğretmen katıldı.

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