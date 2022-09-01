Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’ne yoğun ilgi

Azerbaycan Cumhuriyeti Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal İnovasyonlar Devlet Ajansı Başkanı Ülvi Mehdiyev, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ile birlikte Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nü ziyaret etti.

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal İnovasyonlar Devlet Ajansı Başkanı Ülvi Mehdiyev, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ile birlikte Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nü ziyaret ederek kampüs içerisinde bulunan atölyeler laboratuvarlar ve uygulama alanlarını inceledi.

“Gençlerimiz bilim ve teknoloji alanında kendilerini geliştirecekler”

Azerbaycan Cumhuriyeti Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal İnovasyonlar Devlet Ajansı Başkanı Ülvi Mehdiyev, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ile birlikte Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde bulunan atölyeler, laboratuvarlar ve uygulama alanlarını inceledi. Gençlerin bilim ve teknoloji alanında kendilerini geliştireceklerini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “İlçemize kazandırdığımız Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsümüzde gençlerimiz bilim ve teknoloji alanında eğitim alacaklar. Gençlerimiz Keşif Kampüsümüz içerisinde bulunan atölyeler, laboratuvarlar ve uygulama alanlarıyla teorik eğitimin yanı sıra uygulamalı bir şekilde eğitim alarak bilim ve teknoloji alanında kendilerini geliştirecekler” dedi.