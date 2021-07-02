Canik meclisinde tatil yok

Canik Belediyesi Meclisi oybirliğiyle ‘tatil yapmama’ kararı aldı.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı başkanlığında toplanan Canik Belediye Meclisi’nin temmuz ayı olağan toplantısında yaz tatiline girmeme kararı alındı. Göreve geldikleri günden bu yana Canik Belediye Meclisi’nin tatile hiç girmediğini belirten Başkan Sandıkçı, Canik’teki çalışmaların hızlı ve yoğun tempoda devam ettiğini ifade etti. Şehir Hastanesi projesiyle, imar planı çalışmalarıyla, kentsel dönüşüm projeleriyle, kültür ve spor tesisleriyle Canik ilçesini geleceğe hazırlamaya devam ettiklerini aktaran Başkan Sandıkçı, “Böyle yoğun bir tempoda devam eden çalışmaların hız kesmemesi adına Belediye Meclisi olarak üçüncü kez tatile girmeme kararı aldık” dedi.

Canik Belediye Meclisi olarak uyum içerisinde çalıştıklarını dile getiren Başkan Sandıkçı, “Göreve geldiğimiz günden itibaren 5 yıl içinde Canik’in çehresini değiştireceğimize söz verdik. Hamdolsun, söz verdiğimiz gibi bütün projelerimiz hızlı bir şekilde devam ediyor. Tamamlanan projelerimizin üzerine yeni çalışmalarımızı ekliyoruz. Bütün bu hızlı ve verimli yol alışımızı meclisimizdeki uyum ve dayanışmaya borçluyuz” şeklinde konuştu.

Büyük hedeflere tek başına ulaşmanın mümkün olmayacağını söyleyen Başkan İbrahim Sandıkçı, birlik ve beraberlik içinde sürdürdükleri uyumlu çalışmalarından dolayı tüm meclis üyelerine teşekkür ettiğini belirtti.