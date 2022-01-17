Canik Kavaklıları Derneği’nden birlik vurgusu

GCanik Kavaklılar Derneği düzenlediği tanıtım yemeği ile hemşehrileri bir araya getirdi.

Samsun’un Canik ilçesinde yaşamlarını sürdüren Kavak kökenli vatandaşları bir araya toplamak, üyeler arasında ekonomik, kültürel, sosyal, yardımlaşma ve dayanışma bilincini geliştirmek gibi amaçlar doğrultusunda geçen yıl ağustos ayında resmiyet kazanan Canik Kavaklılar Derneği, bir organizasyon gerçekleştirdi.

"Ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır"

Tanıtım yemeği, İlkadım Belediyesi Derebahçe Sosyal Tesisleri’nde düzenlendi. Kavak Dernekler Federasyonu(KADEF) bünyesinde faaliyetlerini sürdürecek olan Canik Kavaklılar Derneği’nin Başkanı Fikri Atay, gecede yaptığı konuşmada, "Canik ilçemizde, hemşerilerimiz ile gelenek, görenek, örf ve adetlerimizi , kültürümüz yaşatmak, birlik ve beraberliğimizi sağlamak, yaralara merhem olmak, güçsüz ve muhtaçlara yardım etmek, sessiz çığlıkları duyurabilmek için kurulmuş bulunmaktayız. ’Alemlerin rabbi Allah’ın ipine sımsıkı sarılın. Ayrılığa düşmeyin’ ayetini ve Peygamber Efendimizin ’Ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır’ sözünü hayata geçirmek için mücadele etmekteyiz. Canik Kavaklılar Derneği olarak, bir olalım, birlik olalım, iri olalım, diri olalım, el ele verip güçlü olalım. Derneğimizin kurulmasında ve gelişmesine destek veren, bu konuda maddi manevi yanımızda olan, bizlere güç veren çok değerli yönetim kuruluna, üyelerimize, davetimize icabet eden misafirlerimize çok teşekkür eder saygılar sunarım" dedi.

"28 bin liraya mor forma"

Canik Kavaklılar Derneği Başkan Yardımcısı Eğitimci Ümmet Öngör’ün düzenlediği gecede davetliler ’kaz tiridi’ lezzetini tadarken çeşitli etkinliklerle eğlenceli vakit de geçirdi. Gecede konuklara, düzenlenen çekilişlerle forma, atkı, bere ve anahtarlık gibi Samsunspor aksesuarları dağıtıldı. Salon ekranlarına Samsunspor arması ve başarı mesajları yansıtılan gecede, kadına şiddete dikkat çekmek için açık ihale usulüyle satışa çıkarılan ve dünya medyasında yer bulan ’mor Samsunspor’ forması 28 bin TL bedelle Kavaklı iş adamı Enver Demiroğlu tarafından satın alındı.

Geceye Canik Kaymakamı Mahmut Halal, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Canik Belediyesi Başkan Yardımcısı sayın Muzaffer Emuce, Atakum Belediyesi Başkanvekili Fikret Can Demir, KADEF Genel Başkanı Bayram Erişgin, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları ile yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, dernek yöneticileri ile Canik Kavaklılar Derneği üyeleri katıldı.