Canik Hükümet Konağı inşaatının yüzde 60’ı tamamlandı

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, 2021 yılı Mart ayında inşaat çalışmalarına başlanan ve yaklaşık 25 milyon TL’ye mal olacak Canik Hükümet Konağı inşaatında yüzde 60 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldığını açıkladı.

Toplamda 6 bin 757 m² alan üzerine projelendirilen ve 3 katlı olacak yeni hükümet konağında çalışmaların hızla sürdüğünü belirten Vali Zülkif Dağlı, inşaatın bu yıl içerisinde tamamlanmasını öngördüklerini belirtti.

Dağlı, inşaat tamamlandığında Canik ilçesindeki vatandaşların İlçe Nüfus Müdürlüğü, İlçe Tapu Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olmak üzere birçok kamu kurum ve kuruluşlarındaki hizmetlere tek bir adresten ulaşabileceğini ifade etti.

Vali Dağlı, yeni hükümet konağı binasının Canik ilçesinde yürütülen kamu hizmetlerinin kalitesini ve hizmet standartlarını artıracağını belirterek, “Çağımızın gereklerine ve ihtiyaçlarına hitap edecek şekilde modern bir mimariyle projelendirilen yeni hükümet konağımız bunun yanında geleneksel mimari dokusuyla da tarihi ve kültürel değerlerimizi yansıtacaktır. Tüm kurumlarımızın vatandaş odaklı hizmet sunumunu kolaylaştıracak şekilde dizayn edilen ve işlemlerin daha sağlıklı, hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesine imkan sağlayacak olan yeni hükümet konağımızın Canik ilçemize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.