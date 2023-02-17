’Canik Destek Marketi’ ile depremzedelerin ihtiyaçları karşılanıyor

Canik Belediyesi tarafından ilçede hayata geçirilen ’Destek Marketi’ ile depremzedelerin tüm ihtiyaçları karşılanıyor.

Canik Belediyesi Destek Marketi, Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi’nde bulunuyor. İlçedeki vatandaşların yardımlarıyla oluşturulan markette gıda, giyim, bebek ürünleri, temizlik ve hijyen malzemeleri başta olmak üzere temel ürünlerin hepsi yer alıyor. İlçeye gelen depremzedeler Canik Belediyesi tarafından kurulan marketten belediye personelleri eşliğinde tüm ihtiyaçlarını alabiliyor. Canik Belediyesi Destek Marketi’nde bulunan ürünlerin düzenlenmesi ve paketlenmesi örnek bir dayanışmayla belediye personeli ve gönüllü vatandaşlar tarafından gerçekleştiriliyor.

Depremzedeler için el ele

Canik Belediyesi’nin ilçede kurduğu Destek Marketi’nde bulunan ürünlerin düzenlenmesi ve paketlenmesi belediye personeli ve ilçedeki gönüllü vatandaşlar tarafından gerçekleştiriliyor. Vatandaşlardan gelen yardımların kabul edilmeye devam edildiği Canik Belediyesi Destek Marketi’nde, ürünler tek tek sınıflandırılıyor. Depremzedeler belediye personelleri eşliğinde kurulan çarşıdan tüm ihtiyaçlarını alabiliyor. İlçeye gelen depremzedeler marketten gerekli tüm ihtiyaçlarını alabildiği gibi Canik Belediyesi Kadın-Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından ihtiyaç tespiti yapılan depremzedelere Destek Marketi’nden hazırlanan ürünler ulaştırılıyor.

İhtiyaçlarıyla yakından ilgileniyor

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, deprem bölgelerinden ilçeye gelen vatandaşları ziyaret ederek ihtiyaç ve talepleriyle yakından ilgileniyor. İlçedeki depremzedelerin tüm ihtiyaçlarının karşılandığını ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, “İlçemize gelen depremzede kardeşlerimizi karşılıyor, gerekli tüm desteği sağılıyoruz. İhtiyaçları ve talepleriyle yakından ilgileniyoruz. Ekiplerimizle birlikte düzenli olarak ihtiyaç takiplerini gerçekleştirerek, vatandaşlarımızın bizlere emanet ettiği yardımları kendilerine ulaştırıyoruz. İlçemizde kurduğumuz Destek Marketi’nden depremzede vatandaşlarımız tüm ihtiyaçlarını alabiliyor. Vatandaşlarımızla örnek bir dayanışma içerisinde depremzede kardeşlerimizi ilçemizde misafir ediyoruz. İnşallah bu zorlu günleri birlik ve beraberlik içerisinde atlatacak, yaralarımızı saracağız” dedi.

Canik’e yerleşen depremzedeler Canik Belediyesi Kadın-Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne kayıt yaptırarak Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi’nde kurulan Destek Marketi’nden tüm ihtiyaçlarını alabiliyor. Canik Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Destek Marketi için vatandaşlardan gelen yardımların kabul edilmeye devam edildiği, depremzedeler için oluşturulan Destek Marketi hakkında belediyenin 444 55 90 numaralı çağrı merkezinden ve sosyal medya hesapları üzerinden detaylı bilgi alınabileceği ifade edildi.