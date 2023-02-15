Canik depremzedelere kucak açtı

Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, deprem bölgelerinden ilçeye gelen depremzedelere, vatandaşların yardımlarını ulaştırıyor.

Canikli vatandaşlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara yardım edebilmek adına tek yürek oldu. Canik Belediyesi’nin ilçede başlattığı yardım kampanyasıyla deprem bölgesine yardım malzemeleri gönderen Canikli vatandaşlar, deprem bölgelerinden ilçeye gelen depremzedelere yardım edebilmek için ele ele verdi. Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlar tarafından hazırlanan yardım ürünlerini teslim alarak ilçeye gelen depremzede vatandaşlara ulaştırıyor.

Vatandaşlar, deprem bölgesinden ilçeye gelen depremzedelere yardım edebilmek için seferber oldu. İlçe halkının belirttiği noktalardan yardımlarını alan Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, deprem bölgelerinden ilçeye gelen vatandaşlara yardımları ulaştırıyor. Canik Belediyesi Kadın-Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Canik Kaymakamlığı koordinesinde ilçeye yerleştirilen ve yakınlarının yanına gelen depremzedelerin ihtiyaç takibi düzenli olarak yapılıyor. İlçe halkının yardımları belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla depremden etkilenen vatandaşlara ulaştırılıyor.

İlçede kurulan semt pazarlarındaki esnaf ilçeye gelen depremzedeler için tezgâhlarından ürünler hazırladı. Esnaf, depremzedeler için hazırladıkları yardım ürünlerini zabıta ekiplerine teslim etti. Ekipler, pazar esnaflarından aldığı ürünleri depremzedelere ulaştırdı.