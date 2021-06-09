Canik can dostlarına sahip çıkıyor

Canik Belediyesi’nin sokak hayvanlarına yönelik sürdürdüğü çalışmalar vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Sokak hayvanlarının sağlık sorunları ve yeme-içme ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenen Canik Belediyesi, vatandaşlardan gelen çağrılar doğrultusunda çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Canik Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri birimi tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında sokak hayvanları için belirlenmiş noktalar her gün ziyaret edilerek onların mama ve su ihtiyacı karşılanıyor. Hayvanlar erken saatlerde acıktıkları için günün erken saatlerinde göreve başlayan yetkili personel, çağrı hattına gelen ihbarları da anında değerlendirerek söz konusu noktalara anında ulaşıyor.

Kedilerin kış aylarında soğuktan korunması ve yaz aylarında yavrulama döneminde barınması için 25 noktaya Kedi Evi yerleştiren Canik Belediyesi, sahipsiz kalan yavruları da sahiplendiriyor.

Sokağa çıkma yasağının olduğu tam kapanma döneminde bile sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, bu hizmeti titizlikle sürdüren çalışanları tebrik ettiğini belirtti.

Canik Belediyesi’ne bağlı veteriner hekim ve 5 personelden oluşan bir ekibin bu görevi yürüttüğünü söyleyen Başkan Sandıkçı, hayvansever vatandaşların sokak hayvanlarına karşı gösterdikleri duyarlılıktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Hayvansever vatandaşların, Canik Belediyesi’nin 444 55 90 numaralı çağrı merkezi hattını arayıp sokak hayvanlarıyla ilgili ihbarda bulunduklarını dile getiren Sandıkçı, "Vatandaşımız bizi arıyor. Belediyemizin veteriner hekimine ulaşıyor. Arkadaşlarımız belirlenen adrese hemen ulaşıp hayvanların tedavisiyle ilgileniyor" dedi.

Gelen ihbarlar doğrultusunda hayvanların hastalıklarına yönelik acil müdahalelerin yerinde yapıldığını söyleyen Başkan İbrahim Sandıkçı, "Sağlık durumu ağır olan sokak canlıları Samsun Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren hayvan barınağına götürülüp tedavileriyle orada ilgileniliyor. İyileşen hayvanlar barınaktan alınıp tekrar yaşadığı ortama geri bırakılıyor" dedi.

Sokak hayvanları adına yardım faaliyeti sürdüren pek çok derneğin var olduğunu ifade eden Sandıkçı, "Bütün bu derneklerle irtibat halindeyiz. Onların taleplerini alıp değerlendiriyoruz. Neler yapılabileceği noktasında sürekli diyalog halindeyiz" ifadesini kullandı.

Kedi ve köpeklerin yoğun olarak bulunduğu noktalara yerleştirilen besleme kaplarıyla mama ve su ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Sandıkçı, "Hayvansever vatandaşlarımız da kendi sokağındaki hayvanlar için bir kap su ve imkânları varsa mama koyabilirler. Ellerinden geldiği kadarıyla sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamaya çalışabilirler" şeklinde konuştu.