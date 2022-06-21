Canik Bilim Kampüsü TEKNOFEST’te açılıyor

Samsun Canik ilçesinde yapımı devam eden Bilim Kampüsü, TEKNOFEST 2022’de hizmete girecek.

Geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek amacıyla Canik Belediyesi ve T3 Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen Bilim Kampüsü inşaatını inceleyen Canik Belediye Başkan İbrahim Sandıkçı, kampüsün TEKNOFEST 2022’de hizmete gireceğini söyledi.

“Geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeyi hedefliyoruz”

Başkan Sandıkçı, “Atölyeleri, laboratuvarları ve uygulama alanları ile gençlerimize bilimsel araştırma ve keşif yapma imkânı sunacak olan Canik Bilim Kampüsümüz Samsun’da düzenlenecek olan TEKNOFEST 2022’de hizmete girecek. Bu proje ile ilçemizde geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeyi hedefliyoruz. Canik Bilim Kampüsü, atölye ve laboratuvar alanlarıyla gençlerin kendini keşfederek çıkacakları bilim ve teknoloji yolculuğuna öncülük edecek” diye konuştu.