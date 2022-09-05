Canik Belediyesi’nin desteklediği roket takımı 3. oldu

Canik Belediyesi’nin destekleriyle TEKNOFEST Dikey İnişli Roket Yarışması’na katılan Tanyeli Roket Takımı Türkiye 3.’sü oldu.

Canik Belediyesi’nin ilçede başlattığı TEKNOCANİK Hava Araçları Projesi kapsamında eğitim ve malzeme desteği sağlayarak yarışmaya hazırladığı Tanyeli Roket Takımı, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Dikey İnişli Roket Yarışması’nda 3. oldu.

Başkan Sandıkçı Tanyeli Roket Takımı’nı kutladı

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, TEKNOFEST yarışmaları kapsamında düzenlenen Dikey İnişli Roket Yarışması’nda Türkiye 3.’sü olan Tanyeli Roket Takımı’nı kutladı. Başkan İbrahim Sandıkçı, “Gençlerimiz dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivalinde ilçemizi başarıyla temsil ederek hepimizi gururlandırdı. Gençlerimiz ödüllerini TEKNOFEST KARADENİZ’de unutulmayacak bir törenle aldılar. Yarışma sürecinin en başından itibaren eğitim ve malzeme desteği başta olmak üzere gençlerimize gereken tüm desteği sağladık. Gençlerimizin kendilerini geliştirmesi, yeni projelere imza atmaları için her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

“Geleceğin bilim insanları Canik’te yetişecek”

İlçede bilim ve teknoloji alanında gerçekleştirilen projeler ve yatırımlarla geleceğin bilim insanlarının yetişeceğini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Gençlerimizin bilim ve teknolojiye yönelik çalışmalar yapması adına ilçemizde çok önemli projeler gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu projelerden biri olan Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsümüzün açılışını TEKNOFEST KARADENİZ’de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirdik. Gençlerimizin kendilerini keşfetmesi, bilim ve teknoloji alanında çalışmalar gerçekleştirmesi adına her zaman yanındayız. Geleceğin bilim insanları Canik’te yetişecek” ifadelerini kullandı.