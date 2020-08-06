banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Fenerbahçe'ye geldi; çubuklu formayla poz verdi!
Fenerbahçe'ye geldi; çubuklu formayla poz verdi!
Otomotiv ihracatı temmuzda 2,2 milyar dolar oldu
Otomotiv ihracatı temmuzda 2,2 milyar dolar oldu
AÖF psikoloji bölümü kapatılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşünü bildirdi....
AÖF psikoloji bölümü kapatılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşünü bildirdi....
Gerçek hayatta da oluyormuş: Issız adadan S.O.S yazarak kurtuldular
Gerçek hayatta da oluyormuş: Issız adadan S.O.S yazarak kurtuldular

Canik Belediyesi’nden üniversite adaylarına danışmanlık hizmeti

CANİK BELEDİYESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI SONRASINDA ÖĞRENCİLERE TERCİH VE DANIŞMANLIK HİZMETİNİN VERİLDİĞİ TERCİH DANIŞMA MERKEZLERİ OLUŞTURDU.

SAMSUN 06.08.2020, 16:10
5
Canik Belediyesi’nden üniversite adaylarına danışmanlık hizmeti

Canik Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrasında öğrencilere tercih ve danışmanlık hizmetinin verildiği tercih danışma merkezleri oluşturdu.

Üniversite adayı gençlerin heyecanla beklediği YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından gençler doğru tercih yapabilme heyecanı yaşıyor. ÖSYM’nin belirlediği takvime göre üniversite tercihleri 6 -14 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

Canik Belediyesi tarafından gençlerin üniversite tercihleri konusunda yardımcı olabilmek amacıyla Mevlana Eğitim ve Yaşam Kampüsü, Canik Kültür Merkezi ve Zübeyde Hanım Konağı’nda oluşturulan tercih danışma merkezlerinde ücretsiz olarak üniversite rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilecek.

Tercih danışma merkezleri tercih dönemi olan 6 Ağustos - 14 Ağustos tarihlerinde mesai saatleri içerisinde faaliyet gösterecek. Öğrencilerin puanları doğrultusunda en doğru seçimi yapmaları için rehber eğitimciler eşliğinde girebilecekleri okullar ve bölümler, okulların ve programların kontenjanları, öğrencinin genel puanı, yüzdelik dilimi gibi birçok konuda bilgiler üzerinde durularak öğrencilerin ilgi ve yetenekleri, sevdiği meslek alanları da dikkate alınarak bilgisayar destekli otomasyon programlarıyla tercih listeleri oluşturulacak.

Tercih danışma merkezlerinde Milli Eğitim Bakanlığı uzmanlarının www.eba.gov.tr üzerinden online olarak gerçekleştirdikleri tercih danışmanlığı hizmetlerinden ve Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü rehber öğretmenlerinden de istifade ediliyor.

Gençlerin tercihlerini bilinçli yaparak, geleceklerine yön vermelerine katkıda bulunmak için tercih danışma merkezi oluşturduklarını ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Gençlerimiz yapacakları tercih ile geleceklerine yön verecekler. Bizler de gençlere yol göstermek ve tercihlerinde yardımcı olmak amacıyla bu merkezlerimizi oluşturduk. Burada öğrencilerimize bilgisayar desteği sunularak hem EBA üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı uzmanlarının online olarak gerçekleştirdiği sistemden istifade edilecek hem de rehber eğitmenler eşliğinde yol gösterici, ufuk açıcı önerilerde bulunulacak. Çocuklarımızın tercih yaparken en çok zorlandıkları şey aile ve çevre baskısı. Gençlerimiz ilgi duymadıkları yeteneklerinin olmadığı sevmedikleri bir alana yoğunlaşırlarsa en başında mutsuz olurlar ve gelecekteki yaşantılarını yanlış kurgulamış olabilirler. Bu nedenle tercih yaparken duygusal hareket etmemeli. Hayatın gerçekleri ile gelecekten beklentimiz konusunda dengeli bir yaklaşım içerisinde olunmalı. Gönül ister ki her bir kardeşimiz gelecekte yapmaktan mutlu olacağı bir meslek sahibi olsun“ dedi.

Yorumlar (0)
banner378
24°
açık
Namaz Vakti 07 Ağustos 2020
İmsak 04:16
Güneş 05:58
Öğle 13:15
İkindi 17:08
Akşam 20:22
Yatsı 21:56
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurum BB 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25