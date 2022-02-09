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Canik Belediyesi’nden TEKNOFEST’e tam destek

Canik Belediyesi, TEKNOFEST 2022’ye katılacak öğrencilere destek sağlamak üzere Samsun Valiliği ve Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği protokolü imzaladı.

SAMSUN 09.02.2022, 18:44
Canik Belediyesi’nden TEKNOFEST’e tam destek

Canik Belediyesi, TEKNOFEST 2022’ye katılacak öğrencilere destek sağlamak üzere Samsun Valiliği ve Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği protokolü imzaladı.

TEKNOFEST 2022’ye katılmak üzere Samsun’un Canik ilçesindeki okullarda okuyan öğrencilerin kuracağı takımlara destek sağlamak üzere Samsun Valiliği, Canik Belediyesi ve Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ve Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit tarafından imzalanan protokol gereği Canik’teki okullarda okuyan öğrencilerin TEKNOFEST 2022 için hazırlayacakları proje ve çalışmalara katkı sağlanması karara bağlandı.

TEKNOFEST’e katılacak gençler desteklenecek

TEKNOFEST 2022’ye yönelik ilçede büyük yatırımlara imza attıklarını beyan eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “İlimizde gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST 2022’ye katılacak öğrencilerimizin oluşturdukları takımlara destek vermek amacıyla bir iş birliği protokolü hazırladık. Samsun Valimiz Sayın Zülkif Dağlı ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Murat Yiğit ile birlikte bu protokolü imzalamış bulunduk. İlçemize ve gençlerimize hayırlı uğurlu olsun. Gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST 2022’nin Samsun’a, Karadeniz Bölgemize ve ülkemize önemli katkılar sağlamasını temenni ediyorum” dedi.

Başkan İbrahim Sandıkçı, imzalanan protokol çerçevesinde Canik’te TEKNOFEST 2022’ye katılacak öğrencilerin gerek projelerini sunma aşamasında gerek takımları oluşturma aşamasında Canik Belediyesi olarak onlara danışmanlık, malzeme ve nakdi destek sağlanacağını belirtti.

“Gençlerimiz TEKNOFEST heyecanını yaşasın istedik”

Eğitime, bilime ve teknolojiye yatırım yaparak geleceğin bilim insanlarının yetişmesine öncülük etmeyi hedeflediklerini dile getiren Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede bilim ve teknoloji alanında pek çok projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti. “Canik’teki her bir takımın TEKNOFEST 2022’ye katılımını sağlamak ve her bir gence o heyecanı yaşatmak amacıyla çocuklarımıza destek oluyoruz” diyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Bilim ve teknolojinin süratle geliştiği günümüz dünyasında gençlerimize yeni ufuklar kazandırmak, onları geleceğin Türkiye’sine hazırlamak adına geliştirdiğimiz pek çok projeyi hayata geçirmenin haklı gururunu taşıyoruz. Canik Belediyesi olarak gençlerimizi çağın yenilikleriyle buluşturup onların erken yaşlarda bilimle tanışmasına fırsat sunarak bilimsel alanda çalışmalar yapmalarına destek olmaya özen gösteriyoruz. Düzenlemiş olduğumuz bilim şenlikleri, eğitim programları, etkinlikler, bilim turları gibi programlarla gençlerimizi her fırsatta bilim ve teknolojiyle bir araya getirme gayreti içindeyiz. İlçemizde gerçekleştirdiğimiz fiziki yatırımların yanı sıra ülkemizin geleceğinin teminatı olan gençlerimize bilgiyi, beceriyi, gelişim imkanlarını en güzel şekilde sunup geleceğin bilim insanlarının yetişmesine zemin hazırlamayı hedefliyoruz. İnanıyorum ki, geleceğin Selçuk Bayraktar gibi genç bilim insanları bu gençler arasından çıkacaktır. Yeter ki gençlere destek olup onları doğru imkanlarla buluşturalım” dedi.

Sürdürülebilir eğitim

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, bilim ve teknoloji alanında ilçede sürdürülen çalışmaların TEKNOFEST 2022 sonrasında da devam etmesi amacıyla önemli yatırımlar yaptıklarını söyledi. Başkan İbrahim Sandıkçı, “Bilimin, teknolojinin, eğitimin sürdürülebilirliğini sağlamak adına önemli projelerimizi hayata geçiriyoruz. ‘Canik Keşif Kampüsü’ adıyla gerçekleştireceğimiz önemli bir projemiz var. Burada farklı bilim dallarında atölyelerden oluşan üç katlı büyük bir ‘Bilim Merkezi’ oluşturacağız. Bu kampüsten gelecekte büyük keşifler yapacak bilim insanlarının yetişeceğine inanıyorum. Keşif Kampüsümüz şu an ihale aşamasında. Bununla birlikte Canik’teki 10 okulumuzda ‘Zekâ Oyunları Sınıfı’ oluşturduk. Burada çocuklarımız oyun oynayarak, eğlenerek farklı metotlar eşliğinde yeni bilgiler edinip kendisini geliştirme imkânı bulacak. Canik’teki okullarımızda Model Roket Eğitimi başlattık. Bu eğitim programını ilçemizdeki tüm okullarımızda profesyonel eğitmenler eşliğinde gençlerimize sunarak onların bilime ve teknolojiye olan tutkularını artırmaya çalışıyoruz. Bütün bunlar, eğitimin sürdürülebilir şekilde devam etmesi adına gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerdir” şeklinde konuştu.

İlçedeki okullarda ‘Canik Model Hava Araçları Eğitimi’ veriliyor

Canik’teki gençlerin eğitimine dönük pek çok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, “Canik Model Hava Araçları Eğitimi adıyla ilçedeki okullarda başlattığımız eğitim programıyla gençlerimize Model Roket Eğitimi, Model Uçak Yapımı, Yazılım, Robotik Kodlama alanında eğitimler veriyoruz. Canik’teki tüm gençlerimizi bilim ve teknolojiyle buluşturmayı ve bu eğitimlerin sürdürülebilir hale gelmesine katkı sunmayı amaçlıyoruz. Bu bağlamda pek çok projeyle gençlerimizin eğitimine katkı sağlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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