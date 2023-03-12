Canik Belediyesinden Ramazan ayında çocuklara özel hediye

Samsun’un Canik Belediyesi, çocukların Ramazan ayının önemini eğlenirken öğreneceği "Şehr-i Canik Ramazan Serüveni" etkinlik setini yurt genelinde düzenlediği çekilişle hediye ediyor.

Canik Belediyesi, her yaştan vatandaşa hitap eden ve özellikle çocuklar için düzenlediği çekiliş programları ile yüzlerde tebessüm olmaya devam ediyor. Canik Belediyesi, çocukların dolu bir Ramazan ayı geçirmeleri ve onların bu mübarek ayın önemini eğlenirken öğrenmelerini sağlamak amacıyla özel olarak hazırladığı Şehr-i Canik Ramazan Serüveni etkinlik setini sosyal medya hesapları üzerinden yurt genelinde düzenlediği çekilişle 250 kişiye hediye edecek.

Canik Belediyesi tarafından özel olarak hazırlanan etkinlik seti ile çocuklar Ramazan ayının önemini ve manevi anlamını etkinlik seti içerisinde bulunan birçok farklı etkinlik ve oyunla öğrenecek. Çocuklar, Ramazan ayı içerisinde kendilerine verilen görevleri yerine getirecek. Renkli ve hareketli tasarımıyla dikkat çeken etkinlik setinin içerisinde, çocukların zihinsel gelişimlerine katkı sunacak pek çok farklı eğitici ve eğlenceli etkinlik yer alıyor.

Canik Belediyesinin çocuklar için özel olarak tasarlayarak büyük bir özenle hazırladığı "Şehr-i Canik Ramazan Serüveni" etkinlik seti içerisinde, Ramazan ayının her günü için renkli zarflar ve etkinlik bilgilendirme kartları, ‘hoş geldin Ramazan’ ve ‘hoş geldin bayram’ temalı flama, kumbara, balon, led ışık, kukla, etiket, bilgi kartlarının ve notlarının sergilenebileceği platform ekipmanları yer alacak. Ramazan serüvenini tamamlayan çocukların hak edeceği tebrik belgesi de kutunun içerisinde bulunuyor.

Canik Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, çekilişin son katılım tarihinin 17 Mart 2023 olarak belirlendiği, katılımcıların Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ve Canik Belediyesi resmi sosyal medya hesaplarını takip etmesi, ilgili çekiliş gönderisini retweet yaparak beğenmesi ve gönderinin yorumlar kısmına en az 2 arkadaşını etiketlemesi gerektiği kaydedildi.