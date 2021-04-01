Canik Belediyesi’nden okullara maske

Canik Belediyesi, normalleşme süreciyle birlikte yüz yüze eğitime başlayan okullarda yaptığı dezenfeksiyon, temizlik ve hijyen çalışmalarının ardından, öğretmen ve öğrencilere maske dağıtımı yaparak salgınla mücadelesini sürdürüyor.

Normalleşme süreciyle birlikte yüz yüze eğitime başlayan tüm okullarda öğrencilerin eğitimlerini temiz ortamlarda rahat bir şekilde almalarını sağlamak için dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız devam eden Belediye Sivil Savunma Birimi ekipleri ilçe genelindeki okullara 50 bin adet maske dağıtımı gerçekleştirdi.

Salgın hastalığın ülkemizde görüldüğü günden bu yana salgını önlemek için tüm önlemleri alan, cadde ve sokakları antibakteriyel sabunlu suyla yıkayan, tüm kamu kurumlarına dezenfeksiyon çalışmasını sürdüren, ilçe halkının pandemi kurallarına uyması için sürekli bilgilendirme çalışması yürüten, denetimlerini sıklaştıran Canik Belediyesi, normalleşme süreciyle birlikte yüz yüze eğitime başlayan tüm okullarda dezenfeksiyon, temizlik ve hijyen çalışmalarıyla birlikte 50 bin adet maske dağıtımı yaparak pandemiyle mücadelesini sürdürüyor.

İnsan sağlığının her şeyden çok daha önemli olduğunu belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı yaptığı açıklamada, “Salgın hastalığın ülkemizde görüldüğü andan itibaren salgının önlenmesine yönelik mücadelemizi tavizsiz bir şekilde sürdürüyoruz. İlçemiz genelinde sokaklarımızın antibakteriyel sabunlu suyla yıkanması, tüm ortak kullanım alanlarına dezenfeksiyon işlemleri, kamu kurumlarımızın dezenfeksiyon işlemleriyle birlikte, marketlerde, pazar yerlerimizde denetimlerimizi sürdürüyoruz. İlçe insanımızın maske mesafe kurallarına uymalarını sağlamak için ekiplerimiz ilçemiz genelinde uyarı anonslarını sürdürüyor. Biz yerel yöneticiler olarak sık sık esnaflarımızı bizzat ziyaret ederek pandemiyle mücadele konusunda bilgi paylaşımında bulunuyoruz. İnşallah hep birlikte gösterdiğimiz bu mücadele bu gayretler bu emekler boşa gitmeyecek. Çok yakın zamanda bu salgından da birlikte mücadele ederek eski günlerimize, özlem duyduğumuz günlerimize kavuşmuş olacağız. Normalleşme süreciyle birlikte yüz yüze eğitime başlayan okullarımızda da geleceğimizin teminatı yavrularımızın çok daha temiz ve hijyenik ortamlarda eğitim almaları için çalışmalarımız sürüyor. Bölgemizdeki okullarımız bir program dahilinde öğrencilerimizin sağlığı için dezenfekte ediliyor. İlçemiz genelinde uyguladığımız maske dağıtımını okullarımızda da öğretmen ve öğrencilerimizin de salgından korunmaları için, sağlıklı bir şekilde eğitimlerini almaları için uyguluyoruz. Pandemiyle mücadelemiz her alanda tavizsiz bir şekilde devam ediyor. Tüm öğretmen ve öğrencilerimizden özellikle ricamız maske, mesafe, temizlik ve hijyen kurallarına uymalarıdır. Bu vesile ile yüz yüze eğitime devam eden tüm öğretmen ve öğrencilerimize sağlık diliyorum, başarı diliyorum” ifadelerini kullandı.