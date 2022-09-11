Canik Belediyesi’nden öğrencilere destek

Samsun’da Canik Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılı öncesi okullara ve ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik desteklerini sürdürüyor.

Canik Belediyesi yeni eğitim öğretim yılı öncesi ilçede eğitime destek çalışmalarına devam ediyor. Saha taraması yapılarak belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerde, eğitim hayatlarına devam eden öğrencilere yönelik kırtasiye desteği çalışmalarını sürdürüyor.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “İlçemizde yeni eğitim öğretim yılı öncesi öğrencilerimiz ve okullarımız için seferber olmuş durumdayız. Belediyemiz Sosyal Yardım Birimi tarafından saha taraması yapılarak belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerimizde, okullarına devam eden yavrularımıza kırtasiye desteği sağladık. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ekiplerimizle okullarımızda hummalı bir çalışma gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz için okullarımızda temizlik ve çevre düzenlemesi çalışmalarımızı tamamladık. Öğrencilerimize ve okullarımıza gereken tüm desteği sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“İhtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımızın yanındayız”

İhtiyaç sahibi ailelerin belirlenen tüm ihtiyaçlarının karşılandığını ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Sosyal belediyecilik anlayışımızla göreve geldiğimiz ilk andan itibaren ilçemizde sosyal yardım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz ilçemizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı hanelerinde ziyaret ederek ihtiyaçlarını tespit ediyor. Vatandaşlarımızın tespit edilen ihtiyaçlarını temin ederek kendilerine ulaştırıyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda kolisi, sıcak yemek başta olmak üzere gerekli tüm desteği sağlıyoruz. İlçemizde ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımızın yanındayız” ifadelerini kullandı.