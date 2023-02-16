Canik Belediyesi’nden Miraç Kandili özel programı

Canik Belediyesi ilçede ‘Miraç Kandili Özel Programı’ düzenleyecek. Büyük Çamlıca Camii İmam Hatibi İshak Danış’ın katılacağı programda, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için dua edilecek.

Canik Belediyesi’nin ilçede düzenleyeceği Miraç Kandili Özel Programı’nda bir araya gelecek olan binlerce vatandaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için dua edecek. Büyük Çamlıca Camii İmam Hatibi İshak Danış’ın ve Canik İlçe Müftülüğü imam hatiplerinin Kuran’ı Kerim tilavetinde bulunacağı, Mevlid-i Şerif’in seslendirileceği ve depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için dualar edileceği ‘Miraç Kandili Özel Programı’ 17 Şubat 2023 tarihinde saat 18.30’da Canik Merkez Camii’nde gerçekleşecek.

Canik’te Miraç Kandili dualarla idrak edilecek

Canik Belediyesi ve Canik İlçe Müftülüğü iş birliğiyle düzenlenecek Miraç Kandili Özel Programı’nda binlerce vatandaş Canik Merkez Camii’nde bir araya gelecek. Programda Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar, depremzedeler ve deprem bölgesinde çalışmalara devam eden ekipler için dualar edilecek. Programda Kur’an-ı Kerim tilavetinde bulunacak olan Büyük Çamlıca Camii İmam Hatibi İshak Danış ve Canik İlçe Müftülüğü imam hatipleri, Mevlid-i Şerif seslendirecek. Miraç Kandili’nin dualarla idrak edileceği programda, Canik Belediyesi vatandaşlara ikramlarda bulanacak.