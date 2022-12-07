Canik Belediyesi’nden glütensiz gıda desteği

Canik Belediyesi ilçedeki çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği sağlıyor.

Canik Belediyesi, ilçede yaşayan çölyak hastalığı olan ihtiyaç sahibi vatandaşlara glütensiz gıda desteği sağlıyor. Çölyak hastalığı olan vatandaşların glütensiz besin diyetine uygun olarak tüketebileceği birçok ürünün yer aldığı gıda kolileri vatandaşlara teslim edilecek.

Glütensiz gıdalar vatandaşlara ulaşıyor

Glütensiz gıda ürünlerin bulunmasının zor olduğuna değinen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Çölyak hastalığı günümüzde artık yaygın bir şekilde bireylerde görülebiliyor. Çölyak hastalığıyla mücadele eden vatandaşlarımızın çektiği sıkıntıları yakından biliyoruz. Glütensiz gıda ürünlerinin fiyatları maalesef bir hayli yüksek ve kolaylıkla bulunamıyor. Glütensiz gıda ürünlerinden hazırladığımız kolilerimizi vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz” dedi.

Çölyak hastalarına destek sürüyor

İlçede çölyak hastalığı olan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik desteklerin süreceğini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, “İlçemizde ihtiyaç sahibi çölyak hastası vatandaşlarımıza glütensiz gıda desteğimizi sürdürüyoruz. İhtiyaç sahibi çölyak hastalarımıza Ramazan aylarında ve yıl içerisinde ücretsiz bir şekilde glütensiz gıda kolilerimizi ulaştırıyoruz. Çölyak hastalığının farkındayız. Her zaman ve her koşulda vatandaşlarımızın yanındayız” diye konuştu.

Başvurular başladı

Canik Belediyesi tarafından ilçede çölyak rahatsızlığı olan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz bir şekilde glütensiz gıda desteği verileceği, vatandaşların 20 Aralık 2022 tarihine kadar Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne başvurabileceği bildirildi.