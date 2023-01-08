Canik Belediyesinden esnafa ölçü aleti hatırlatması

Canik Belediyesi, ölçü ve tartı aletlerinin 2023 yılı damgalama ve muayene işlemleri için son günün 28 Şubat 2023 tarihi olduğunu hatırlatarak esnafa çağrıda bulundu.

Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından ölçü ve tartı aletlerinin 2023 yılı damgalama ve muayene işlemlerine ilişkin yapılan açıklamada, “Ölçü ve tartı aletlerinin 2023 yılı damgalama ve muayene işlemleri 28 Şubat 2023 Salı günü mesai bitiminde son bulacaktır. İlçemizdeki esnafın belediyemiz Zabıta Müdürlüğü Ölçü ve Ayar Memurluğu’na belirten son güne kadar beyanname vermeleri gerekmektedir” denildi.

Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ölçü ve tartı işlemlerinde sabit dükkânlarda kullanılan mekanik, pazar yerlerinde kullanılmakta olan elektronik, ibreli, mekanik teraziler, kantar, baskül, metre, litre, gram ve kilogramların muayene damgalama işlemine tabi olduğu kaydedildi. Esnafın, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilk muayenesi yapılarak damgalanan ve satışa sunulan terazileri kullanabileceği, ilk muayene damgası bulunmayan, periyodik kontrol ile muayenesi gerçekleşmeyen ölçü ve tartı aletlerinin alınması, satılması, kullanılması ve iş yerlerinde bulundurulmasının yasak olduğu belirtildi. Esnafın cezai duruma düşmemeleri için belirtilen süre içerisinde beyanname vermeleri gerektiği ifade edildi.