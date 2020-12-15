banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Avusturya'da kahraman Türk gençlerine şeref madalyası!
Avusturya'da kahraman Türk gençlerine şeref madalyası!
KPSS 2020/14 Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları belli oldu
KPSS 2020/14 Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları belli oldu
Cephede Atatürk ile sohbet eden İngiliz esir
Cephede Atatürk ile sohbet eden İngiliz esir
Pandemi döneminin ebeveyn açmazı: Ders mi? Oyun mu?
Pandemi döneminin ebeveyn açmazı: Ders mi? Oyun mu?

Canik Belediyesi’nden dijital teknolojiler meslek merkezi

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Meslek edindirme Kursları (CANMES) kapsamında Dijital Teknolojiler ve Tasarım Meslek Merkezi projesini hayata geçirmek için hazırlıkların sona geldiğini söyledi. Proje, aynı zamanda bütün öğrencilerinin de hizmetinde olacak.

SAMSUN 15.12.2020, 16:19
3
Canik Belediyesi’nden dijital teknolojiler meslek merkezi

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Meslek edindirme Kursları (CANMES) kapsamında Dijital Teknolojiler ve Tasarım Meslek Merkezi projesini hayata geçirmek için hazırlıkların sona geldiğini söyledi. Proje, aynı zamanda bütün öğrencilerinin de hizmetinde olacak.

Kendini yenilemeyen, gelişime uygun hareket etmeyen hiçbir yapının gerekli içeriği üretemeyeceğini söyleyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, yetişen neslin teknoloji ve dijital anlamda bambaşka bir dünyaya merhaba dediklerini belirterek, bunun da yeni nesil, yeni meslekler anlamına geldiğini söyledi. Sandıkçı, “Canik Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarının yapısını tamamen günümüz koşulları ve özellikle gençlerimizin motivasyonunu da düşünerek bambaşka bir yapıya kavuşturuyoruz. Gençlerimiz ve gelecek günler hangi meslekleri ön görüyorsa o başlıkları onların hizmetine sunacağız. Verdiğimiz eğitimler kimi için meslek, kimi için mesleğini geliştirmek için fırsat niteliği taşıyacak” dedi.

Bütün öğrenciler hizmet alabilecek

CANMES kapsamında hayata geçecek olan Dijital Teknolojiler ve Tasarım Meslek Merkezi ilçede hizmet veren bütün okulların hizmetine sunacaklarını söyleyen İbrahim Sandıkçı, “ CANMES eğitimlerinden yediden yetmişe herkes faydalanacak. Ancak projemiz özellikle ilçemizde yer alan bütün okulların ve öğrencilerimizin kayıtsız şartsız hizmetinde olacak. Çocuklarımız bir yandan eğitim alırken bir yandan dijital meslekleri deneyimleyip öğrenecekler. Hem teori, hem pratik hem de uygulama içerisinde olacaklar. Dijital Meslek alanında ülkenin en iyi isimleriyle buluşacaklar. Sosyal medya, dijital pazarlama, Mobil uygulama geliştiriciliği, mobil oyun geliştiriciliği, robotik kodlama, e-ticaret uzmanlığı, e-ticaret yöneticiliği, veri dedektifliği, veri güvenliği ve daha birçok başlık altında uzmanlardan eğitim alacaklar” diye konuştu.

Mesleki istihdam seferberliği

Teknoloji geliştikçe dijital dünyanın hayatımıza çok daha fazla etki ettiğini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “ CANMES kısaca ne yapacak. CANMES günümüzün ve geleceğin kazandıran ne kadar dijital ve teknolojik meslek dalı varsa hepsini Canik Halkı ile buluşturmak için elinden geleni yapacak. Çocuklarımız ve gençlerimiz daha yolun başında kulak dolma bilgiler değil, işin uzmanlarından eğitim alarak donanım sahibi olacaklar. Meslek edinmek isteyen, dijital meslek başlıklarının herhangi birinde uzman olmak isteyen, işini ve mesleğini geliştirmek isteyen herkes kendisi için uygun bir dalı mutlaka bulacak. Eğitim alan vatandaşlarımızın uygulama yapmaları ve istihdam oluşması için CANMES bağlantılı projelerimiz devam etmektedir. Amacımız mesleki istihdam oluşturmaktır” şeklinde konuştu.
banner427
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 12 26
2. Galatasaray 11 23
3. Fenerbahçe 12 23
4. Beşiktaş 11 19
5. Göztepe 12 18
6. Gaziantep FK 11 18
7. Kasımpaşa 12 18
8. Hatayspor 10 18
9. Karagümrük 12 17
10. Malatyaspor 11 16
11. Konyaspor 11 15
12. Başakşehir 12 15
13. Rizespor 11 15
14. Trabzonspor 12 14
15. Antalyaspor 12 14
16. Sivasspor 11 11
17. Gençlerbirliği 11 11
18. Kayserispor 11 10
19. Erzurumspor 12 9
20. Denizlispor 11 6
21. Ankaragücü 10 5
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 13 27
2. Altınordu 14 27
3. Giresunspor 14 26
4. Ankara Keçiörengücü 14 24
5. Altay 13 23
6. Adana Demirspor 13 22
7. İstanbulspor 12 21
8. Samsunspor 13 21
9. Bursaspor 14 20
10. Bandırmaspor 14 15
11. Balıkesirspor 12 15
12. Menemen Belediyespor 13 14
13. Ümraniye 14 14
14. Boluspor 13 13
15. Akhisar Bld.Spor 13 13
16. Adanaspor 10 12
17. Ankaraspor 13 9
18. Eskişehirspor 14 2
Takımlar O P
1. Tottenham 12 25
2. Liverpool 12 25
3. Leicester City 12 24
4. Southampton 12 23
5. Chelsea 12 22
6. West Ham 12 20
7. Everton 12 20
8. M. United 11 20
9. Man City 11 19
10. Aston Villa 10 18
11. Crystal Palace 12 17
12. Newcastle 11 17
13. Wolverhampton 12 17
14. Leeds United 12 14
15. Arsenal 12 13
16. Brighton 12 10
17. Burnley 11 9
18. Fulham 12 8
19. West Bromwich 12 6
20. Sheffield United 12 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 26
2. Atletico Madrid 11 26
3. Real Madrid 12 23
4. Villarreal 13 22
5. Sevilla 11 19
6. Cádiz 12 18
7. Granada 12 18
8. Barcelona 11 17
9. Real Betis 13 16
10. Eibar 13 15
11. Valencia 13 14
12. Athletic Bilbao 12 14
13. Elche 11 14
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Getafe 12 13
16. Real Valladolid 13 13
17. Celta de Vigo 12 13
18. Levante 12 11
19. Huesca 13 11
20. Osasuna 12 11