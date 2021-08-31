Canik Belediyesi Yaz Etkinliği

Canik Belediyesi, 30 Ağustos’ta düzenlediği yaz etkinlikleriyle ilçeye Zafer Bayramı coşkusu yaşattı.

Canik Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu paylaşmak isteyen Caniklileri “Canik Yaz Etkinliği”nde buluşturdu.

Doğu Park Amfi Tiyatro yanında saat 11.00’de başlayıp gün sonuna kadar devam eden yaz etkinlikleri oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Canik Belediyesi tarafından ‘Bi dünya eğlence’ sloganıyla düzenlenen “Canik Yaz Etkinlikleri” programında eğlenceli oyunlar, çekilişler, ödüllü yarışmalar, sportif aktiviteler, uçurtma uçurma, tiyatro oyunları ve animasyon gösterileri yer aldı.

Tüm katılımcılara dondurma ikramının yapıldığı etkinlik programında pek çok katılımcıya da sürpriz hediyeler takdim edildi.

Gökyüzünde ay-yıldızlı uçurtmalar süzüldü

Organizasyonu düzenleyen Canik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, katılımcılara 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle ay-yıldızlı uçurtma hediye etti. Çocuklarıyla birlikte ay-yıldızlı uçurtmalarını kurup sahilde uçuran veliler gökyüzünü ay-yıldızla süslemenin heyecanını yaşamış oldu.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Geçtiğimiz yıl itibariyle programladığımız toplu etkinlikleri pandemi nedeniyle ertelemek zorunda kalmıştık. 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle halkımıza böyle bir etkinlik programı hazırladık. Bu programla birlikte yaza da veda etmiş oluyoruz. İnşallah gelecek yıl bahar ve yaz şenlikleriyle bu tür etkinlikleri sağlıklı koşullarda yapma imkanına yeniden kavuşuruz" dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı’yla ilgili konuşan Başkan İbrahim Sandıkçı, "Şanlı ordumuzun 99 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkumandanlığında Büyük Taarruz’la başlatıp şanlı tarihine altın harflerle yazdırdığı 30 Ağustos Zaferi’ni cân-ı gönülden kutluyorum. Bu uğurda canı pahasına savaşıp vatan toprağının düşman çizmesi altında çiğnenmesine müsaade etmeyen kahraman şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.