Canik Belediyesi takımları TEKNOFEST finalinde

Canik Belediyesi Cevheri İHA Takımı ile Tanyeli Roket Takımı TEKNOFEST Karadeniz finalisti oldu.

Canik Belediyesi’nin ilçede başlattığı TEKNOCANİK Hava Araçları Projesiyle eğitim ve malzeme desteği sağlayarak yarışmaya hazırladığı Canik Belediyesi Cevheri İHA Takımı ve Tanyeli Roket Takımı, TEKNOFEST Karadeniz finallerine yükseldi. Samsun Emine Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan Canik Belediyesi Cevheri İHA Takımı, İnsansız Hava Araçları (İHA) kategorisinde; Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Samsun Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Tanyeli Roket Takımı ise Dikey İnişli Roket kategorisinde TEKNOFEST Karadeniz finallerine katılmaya hak kazandı.

TEKNOFEST Karadeniz’e katılan yüzlerce proje arasından finale kalmanın büyük bir başarı olduğunu ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, yarışmacıları kutladı. Başkan Sandıkçı, “Bu yıl Samsun merkezli gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST Karadeniz finaline katılmaya hak kazanan iki takımımızı da yürekten kutluyorum. Finale kalan gençlerimizin dünyanın en büyük havacılık festivalinde ilçemizi temsil edecek olması hepimizi gururlandırıyor. TEKNOFEST’e katılacak tüm gençlerimize başarılar diliyorum. Bu gençlerimiz Allah’ın izniyle ülkemiz ve geleceğimiz adına önemli işlere imza atacaklar. Gençlerimizin yeni ufuklar kazanması için maddi manevi desteklerimizle yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Canik Belediyesi Cevheri İHA Takımı, okul öğretmeni Yurdanur Şengül’ün; Tanyeli Roket Takımı ise Doç. Dr. Çetin Kurnaz’ın koordinatörlüğünde geliştirdikleri projeleriyle 30 Ağustos ve 4 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek TEKNOFEST Karadeniz’de Canik Belediyesi’ni temsil edecek.