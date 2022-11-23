Canik Belediyesi tahsilat servisi hafta sonu açık olacak

Canik Belediyesi tarafından emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerinin ikinci taksit ödemelerinin son gününün 30 Kasım 2022 mesai bitimine kadar olduğu hatırlatarak, tahsilat servislerinin hafta sonu hizmet vermeye devam edeceği bildirildi.

Canik Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından 2022 yılı emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerinin ikinci taksit ödemelerine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “2022 yılı emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerinin ikinci taksit ödemeleri 30 Kasım 2022 Çarşamba günü mesai bitiminde son bulacağından 26 Kasım 2022 Cumartesi ve 27 Kasım 2022 Pazar günleri saat 10.00 ile 16.00 arasında belediyemiz tahsilat servisi vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edecektir. Canik Belediyesi mükelleflerin emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergileri ödemelerini online bir şekilde E-Devlet, Canik Belediyesi resmi web adresinde yer alan E-Belediye kısmından ve iletişim bölümünde yer alan IBAN numarasına EFT veya havale yoluyla, Canik Belediyesi Mobil Uygulama üzerinden kolaylıkla ve güvenli bir şekilde yapabilecek. Ayrıca mükelleflerin mesai saatleri içerisinde belediye hizmet binası içerisinde bulunan tahsilat servisinden de ödemelerini gerçekleştirebilecek. Mükelleflerin cezalı duruma düşmemeleri için belirtilen süre içerisinde ödeme yapmaları gerekiyor. 30 Kasım 2022 tarihinde son bulacak emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerinin ikinci taksitlerinin ödenmesi konusunda vatandaşlarımızın hassasiyet göstermelerini rica ederiz. İlçemizin gelişimine katkı sağlamak için vergi ödemelerini yapmayı unutmayalım” denildi.