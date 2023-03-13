Canik Belediyesi şiirlerle gönül köprüsü kuruyor

Canik Belediyesi, Samsun ve Senegal’den öğrencilerin katılımıyla ödüllü ‘Öğrenciler Arası Şiir Okuma Yarışması’ düzenleyecek.

Samsun’un Canik Belediyesi öğrencilere ve eğitime yönelik desteklerini sürdürmeye devam ediyor. Canik Belediyesi ve Eğitim Bir-Sen Samsun 1 Nolu Şubesi arasında ‘Öğrenciler Arası Şiir Okuma Yarışması’ iş birliği protokolü imzalandı. Canik Belediyesi sponsorluğunda düzenlenecek olan yarışmaya Samsun ve Senegal’den öğrenciler katılacak. Öğrenciler, beş ana kategoride düzenlenecek yarışmada milli edebiyatın önde gelen eserlerini seslendirecek. Yarışmada derece alan öğrenciler birçok ödülün sahibi olacak.

Aşık Veysel şiirleriyle anılacak

Senegal ve Samsun’dan öğrencilerin katılımıyla düzenlenecek yarışma beş ana kategoride gerçekleşecek. Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle ilan edilen 2023 ‘Aşık Veysel Yılı’ etkinlikleri kapsamında Samsun’daki ilkokul ve Senegalli öğrenciler, halk ozanı Aşık Veysel’in ‘Dostlar Beni Hatırlasın’ isimli şiiriyle yarışmaya katılacak. Yarışmada, okul öncesi öğrencileri Necip Fazıl Kısakürek’in ‘O’nun Ümmetinden Ol’, ortaokul öğrencileri Mehmet Akif İnan’ın ‘Doğ Ey Güneş’, lise öğrencileri ise Nurullah Genç’in ‘Beni Yakışına’ isimli şiirlerini seslendirecek. Yarışmada dereceye giren öğrenciler birçok farklı ödülün sahibi olacak.

“Öğrencilerimiz yeteneklerini keşfedecek”

Düzenlenecek yarışma ile öğrencilerin yeteneklerini keşfedeceklerini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Öğrencilerimiz düzenlediğimiz yarışmayla milli edebiyatımızın seçkin şiirlerini seslendirecek. Samsun’daki öğrencilerimiz yarışmamıza Senegal’den katılacak öğrencilerimizle aynı zamanda gönül bağı kurmuş olacaklar. Yarışma formatımızla öğrencilerimiz aileleri ve arkadaşlarıyla yardımlaşma ve dayanışma içerisinde bir çalışma ortaya koymalarını hedefliyoruz. Yarışmamızın hayırlara vesile olmasını diliyor, öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

Son başvuru 1 Mayıs

Yarışmaya Canik ve Samsun’un diğer tüm ilçelerinde öğrenimlerine devam eden okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri katılabilecek. Senegalli öğrencilerin de katılım sağlayacağı yarışmaya 1 Mayıs 2023 tarihine kadar internet sitesi üzerinden başvuru yapılabilecek. Öğrenciler yarışma hakkında detaylı bilgiye ve başvuru yönergesine ilgili internet adresi üzerinden ulaşabilecek.