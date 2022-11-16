Canik Belediyesi personellerine eğitim

Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personelleri Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ’Tüketicinin Korunması Faaliyetlerinin Yerel Yönetimlere Yaygınlaştırılması Projesi’ çerçevesinde düzenlenen eğitime katıldı.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, belediye personellerine yönelik eğitim çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Başkan İbrahim Sandıkçı, “Belediye personelimizi farklı içeriklerdeki eğitimlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Ticaret Bakanlığımız tarafından düzenlenen eğitim kapsamında Zabıta Müdürlüğü personelimiz genel tüketici mevzuatı, fiyat etiketi, indirimli satışlar, satıştan kaçınma ve danışmanlık konularında eğitim aldılar. Personelimizin her anlamda vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmesine yönelik eğitimlerimiz devam edecek” dedi.

Canik’te denetimler sürüyor

Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ilçede kurulan semt pazarlarında ve tüm işletmelerde denetim çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürdüğünü ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, “Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizle ilçemizde kurulan semt pazarlarında ve faaliyet gösteren tüm işletmelerde denetimlerimizi aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. İlçe halkımızın güvenli ve huzurlu bir şekilde alışveriş yapmaları adına hijyen, fiyat etiketi ve gramaj kontrollerini gerçekleştiriyoruz. Zabıta Müdürlüğü personelimiz aldıkları eğitimlerle yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçmekle birlikte, sahada işletme sahiplerine ve vatandaşlarımıza daha etkin bir şekilde hizmet veriyor. Vatandaşlarımızın güvenli ve huzurlu bir alışveriş yapmaları için ilçemizde denetimlerimiz hız kesmeden devam edecek” diye konuştu.