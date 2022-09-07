Canik Belediyesi okulları yeni eğitim-öğretim yılına hazırlıyor

Canik Belediyesi, ilçede bulunan tüm okulları yeni eğitim-öğretim yılına hazırlıyor.

Canik Belediyesi, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala ilçe genelindeki tüm okullarda temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde ilçe genelindeki tüm okullarda hazırlık çalışmalarının sürdüğünü belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde okullarımızı hazır hale getiriyoruz. Geleceğimizin mimarı çocuklarımızın daha hijyenik bir ortamda eğitim almaları, okul bahçelerinde gönül rahatlığıyla koşup oynamaları için ilçemizdeki tüm okullarımızda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce ot biçme, yıkama, bahçe temizliği ve çevre düzenlemesi çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Okullarımızın bahçelerinde bulunan oyun gruplarının bakım ve tamiratlarını gerçekleştiriyoruz” dedi.