Canik Belediyesi Kış Spor Okulları kayıtları başladı

Canik Belediyesi tarafından ilçedeki gençlere spor eğitiminin verileceği Canik Kış Spor Okulları kayıtları başladı. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde ilçedeki 7-14 yaş arası gençlere 10 farklı spor branşında ücretsiz eğitim verilecek.

“Gençlerimiz sporla kendilerini zinde tutacaklar”

Canik Kış Spor Okulları ile gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlayacaklarını ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Gençlerimiz için farklı alanlarda düzenlediğimiz ücretsiz eğitimlerimize devam ediyoruz. Onların sporla buluşmalarını, farklı spor branşlarında kendilerini geliştirmelerini önemsiyoruz. Canik Kış Spor Okulları’yla gençlerimiz yıl içerisinde hem okullarına gidecekler hem de sporla kendilerini zinde tutacak, fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlayacaklar. Spor okullarımızla sağlıklı bir nesil ve geleceğin sporcularını yetiştireceğiz” dedi.

Ücretsiz servis imkanı

Canik Kış Spor Okulları’na katılacak gençler 31 Ekim tarihine kadar Canik Belediyesi Hasan Doğan Spor ve Eğitim Merkezi’ne başvuru yapabilecek. Basketbol, futbol, güreş, judo, boks, tekvando, muaythai, kick boks, wushu ve halk oyunları branşlarında eğitim görecek gençlere Canik Belediyesi tarafından ücretsiz servis imkânı sağlanacağı bildirildi.