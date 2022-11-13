Canik Belediyesi, derece alan ekiplere ödül verecek

Samsun Canik Belediyesi, 2023 yılında yapılacak olan TEKNOFEST ve TÜBİTAK yarışmalarında Türkiye derecesi alan Canikli ekiplere proje teşvik ödülü vereceğini duyurdu.

Canik Belediyesi, 2023 yılı içerisinde yapılacak olan TEKNOFEST ve TÜBİTAK yarışmalarında Türkiye finallerinde derece kazanan öğretmen ve öğrencilere, projelerini ilerletmeleri adına ‘proje teşvik ödülü’ vereceğini duyurdu. Takım ve bireysel çalışmalarda finallerde derece alan üniversite öğrencilerine tablet, ortaöğretim öğrencilerine bisiklet, ilköğretim öğrencilerine akıllı bileklik ve proje danışman öğretmenlerine ise çeyrek altın ödülü verileceği bildirildi.

Gençlerin bilim ve teknoloji alanında yeni çalışmalar yürütmeleri için desteklerini sürdüreceklerini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Eğitim çalışmalarımızda ilçemizde 2023 yılı TEKNOFEST ve TÜBİTAK yarışmalarında yapmış oldukları projelerle Türkiye finallerinde derece alan danışman öğretmenlerimize ve öğrencilerimize proje teşvik ödülü vereceğiz. Gençlerimizin bilim ve teknoloji alanında kedilerini geliştirmeleri, yeni çalışmalara imza atmaları, kaliteli ve nitelikli bir şekilde eğitim almaları adına yüzde yüz destek verdik. Gençlerimizin nitelikli bir şekilde eğitim almaları, bilim ve teknoloji alanında kendilerini geliştirmeleri için destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Çocukların ve gençlerin bilim ve teknoloji alanında eğitim almaları adına ilçede birçok projeye imza attıklarını kaydeden Başkan Sandıkçı, TEKNOCANİK Hava Araçları Eğitimi projesi, Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü ile gençlere özel eğitim alanları oluşturduklarını belirtti. Ayrıca eğitim alanında yeni proje ve yatırımlar kazandıracaklarını söyledi.