Canik Belediyesi depremzedeler için harekete geçti

Canik Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri, depremzede vatandaşlar için yola çıktı.

Canik Belediyesi Arama Kurtarma (CAK) ekipleri merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve çevre illerden hissedilen 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlar için harekete geçti. Yaşanan depremin ardından hemen hazırlıklarını tamamlayan CAK ekipleri, arama kurtarma ve yardım çalışmalarına katılmak üzere bölgeye doğru yola çıktı. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, depremin ardından CAK ekiplerinin hemen deprem bölgesine doğru yola çıktığını, ilçede depremzede vatandaşlar için yardım çalışmalarının büyük bir hassasiyetle sürdürüldüğünü söyledi.

CAK ekiplerinin deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları gerçekleştireceğini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Depremin ülkemizde yaşandığı haberinin ardından hemen harekete geçtik. CAK ekiplerimiz kısa bir sürede hazırlıklarını tamamlayıp deprem bölgesine doğru yola çıktı. Arama ve kurtarma çalışmaları gerçekleştirecek olan ekibimiz destek malzemelerini de bölgeye ulaştıracak. Valiliğimiz ve AFAD ile koordinasyon halinde depremzede vatandaşlarımız için çalışmalarımızı büyük bir hassasiyetle yürütüyoruz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Cenab-ı Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin. El ele yaralarımızı birlikte saracağız” dedi.

Başkan Sandıkçı’dan çağrı

Deprem bölgesinde oluşabilecek ilave kan ihtiyaçları için vatandaşları kan bağışı yapmaya davet eden Başkan İbrahim Sandıkçı, “Ülkemizde meydana gelen depremde oluşabilecek ilave kan ihtiyaçlarını karşılamak ve kan stoklarını arttırmak için vatandaşlarımızı Kızılay’a kan bağışı yapmaya davet ediyorum. Kan bağışının ne denli önemli olduğunu ve nice hayatların kurtulmasına vesile olduğunu unutmayalım” diye konuştu.

Öte yandan Canik Belediyesi tarafından deprem bölgesine gönderilen sıcak yemek aracı depremden etkilenen vatandaşlar için bölgede faaliyet gösterecek. Sıcak yemek aracında hazırlanan yemekler depremzede vatandaşlara ve arama kurtarma ekiplerine ikram edilecek.