Canik Belediyesi deprem bölgesinde iftar ve sahur yemeği verecek

Canik Belediyesi, depremlerin merkezi Kahramanmaraş’ta depremzedelere iftar ve sahur yemeği dağıtacak.

Deprem bölgesinde yaraların sarılması için büyük bir hassasiyetle çalışmalarını sürdüren Canik Belediyesi, ’asrın felaketi’ olarak nitelenen depremlerin merkezi Kahramanmaraş’ta depremzedeler için iftar çadırı kurdu. Canik Belediyesi, Kahramanmaraş’a kurduğu gönül sofralarında Ramazan ayında depremden etkilenen vatandaşlara iftar ve sahur yemeği ikram edecek. Canik Belediyesi, Kahramanmaraş’ta depremzede çocukların travma sürecini kolaylıkla atlatabilmeleri ve keyifli bir Ramazan ayı geçirmeleri için oyunlar eşliğinde psikososyal destek ve terapi çalışmaları gerçekleştiriyor.

Binlerce depremzedeye hizmet verecek

Canik Belediyesi tarafından Kahramanmaraş’ın merkez Onikişubat ilçesinde kurulan 3 ayrı iftar çadırı Ramazan ayında depremzedelere hizmet verecek. Günlük olarak hazırlanan iftar ve sahur yemekleri Kahramanmaraş’ta konteyner ve çadırlarda yaşayan binlerce afetzede vatandaşa ikram edilecek.

Depremzede çocuklara psikososyal destek

Canik Belediyesi Kahramanmaraş’ta depremden etkilenen vatandaşlara ve çocuklara psikososyal destek çalışmaları gerçekleştiriliyor. Kahramanmaraş’ın farklı mahallelerinde kurulan etkinlik çadırında uzman psikologlar tarafından afetzede vatandaşlar ve çocuklar için terapi çalışmaları düzenleniyor. Özellikle depremzede çocukların travma sürecini kolaylıkla atlatabilmeleri ve keyifli bir Ramazan ayı geçirmeleri için etkinlik çadırında oluşturulan atölyelerde çocuklar oyunlar, kültürel ve sanatsal etkinliklerle buluşturuluyor.

"Soframızın bereketini depremzede kardeşlerimizle paylaşıyoruz"

Depremzede vatandaşlara yönelik desteklerin Ramazan ayında da devam edeceğini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "İlçemizde depremzede kardeşlerimiz için başlattığımız yardım seferberliğini sürdürmeye, yaralarımızı birlikte sarmaya devam ediyoruz. Kardeşlik ve paylaşma ayı olan mübarek Ramazan ayında Kahramanmaraş’ta depremzede kardeşlerimiz için iftar çadırlarımızı kurduk. Soframızın bereketini depremzede kardeşlerimizle paylaşıyoruz. Kurduğumuz gönül sofralarında depremden etkilenen vatandaşlarımıza iftar ve sahur yemeği ikram edeceğiz. Psikososyal destek ekibimiz Kahramanmaraş’ta depremden etkilenen vatandaşlarımız ve çocuklarımıza ulaşarak terapi çalışmaları gerçekleştiriyor. Depremzede çocuklarımızın travma sürecini rahat bir şekilde atlatabilmeleri ve keyifli bir Ramazan ayı geçirmeleri adına bölgede çalışmalarımıza devam ediyoruz. Deprem bölgesinde ve ilçemize gelen depremzede kardeşlerimize yönelik desteklerinizi Ramazan ayında da aksatmadan sürdüreceğiz. Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız" dedi.