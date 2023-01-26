Canik Belediyesi can dostları yalnız bırakmıyor

Canik Belediyesi, ilçede sokak hayvanlarının gerekli tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

Canik Belediyesi, ilçedeki sokak hayvanları için sahada çalışmalarını sürdürüyor. Kış ayları öncesinde sokak hayvanlarının beslenme sorunu yaşamaması için gerçekleştirdiği çalışmalarla ilçede mama ve su ünitelerinin sayısını arttıran Canik Belediyesi, bu ünitelerin düzenli olarak dolum ve bakımlarını gerçekleştiriyor. Sağlık sorunları yaşayan sokak hayvanlarının veteriner hekimler eşliğinde tedavilerini gerçekleştiren Canik Belediyesi, sahada büyük bir özenle sürdürdüğü çalışmalarla sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor.

Beslenme ihtiyaçları karşılanıyor

Canik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede bulunan mama ve su ünitelerinin düzenli olarak bakım ve dolumlarını gerçekleştiriyor. Gün içerisinde düzenli olarak mama ve su ünitelerini kontrol eden ekipler, sokak hayvanlarının beslenme sorunu yaşamaması için ünitelerin dolumlarını gerçekleştiriyor.

Tedavileri gerçekleşiyor

Canik Belediyesi sağlık sorunu yaşayan sokak hayvanlarına yönelik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. İlçede sağlık sorunu yaşayan sokak hayvanlarına Canik Belediyesi veteriner hekimleri tarafından müdahale ediliyor. İlçede tespit edilen ve belediyeye gelen ihbarlar üzerine sağlık sorunu yaşayan sokak hayvanlarına anında ulaşan Canik Belediyesi veteriner hekimleri, onların tedavilerini gerçekleştiriyor.