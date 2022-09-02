Canik Belediye Meclisi, Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde

Canik Belediye Meclisi, Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nü ziyaret etti.

Canik Belediyesi meclis üyeleri Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nü ziyaret ederek kampüs içerisinde bulunan atölye, laboratuvar ve uygulama alanlarını inceledi. Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde gerçekleşen ziyaret programına AK Parti Canik İlçe Başkanı Mahmut Gençay ve MHP Canik İlçe Başkanı Süleyman Baltacı eşlik etti.

"Gençlerimiz için özel olarak tasarlandı"

Kampüs içerisinde yer alan alanların gençler için özel olarak tasarlandığını ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nü ilçemize kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Keşif Kampüsü içerisinde yer alan atölyeler, laboratuvarlar ve uygulama alanları gençlerimiz için en ince ayrıntısı düşünülerek özel olarak tasarlandı. Tüm ekip arkadaşlarımız ile birlikte gece-gündüz demeden çalışarak kısa bir zamanda keşif Kampüsümüzü tamamladık. Gençlerimiz burada kendilerini keşfedecek, bilim ve teknoloji alanında çalışmalar gerçekleştirecekler” dedi.

"Gençlerimizin tüm ihtiyaçlarına anında cevap verecek”

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nün iç dekorasyonunda kullanılan ürünlerin Canik Belediyesi bünyesinde yer alan Canik Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’nda (CAMEK) üretildiğini belirtti. Başkan İbrahim Sandıkçı, "Keşif Kampüsümüzün içerisinde yer alan atölye, laboratuvar ve uygulama alanlarında kullanılan tüm ürünlerin ve mobilyaların imalatını CAMEK’te yer alan atölyelerimizde belediyemizin kendi imkânlarıyla gerçekleştirdik. Keşif Kampüsünün iç ve dış tasarım çalışmalarını gençlerimizin tüm ihtiyaçlarına anında cevap verecek şekilde gerçekleştirdik. İnşallah gençlerimiz burada farklı alanlarda aldıkları eğitimlerle kendilerini geliştirecek, ülkemiz ve milletimiz için önemli çalışmalara imza atacaklar” ifadelerini kullandı.